Un dron 'caza' de madrugada a dos menores como autores de las fogatas del Monte Calamorro de Benalmádena

Las claves

Las claves Generado con IA Un dron con cámara térmica de la Policía Local de Benalmádena detectó a dos menores como presuntos autores de las fogatas en el Monte Calamorro. La identificación fue posible gracias a un dispositivo especial de prevención de incendios que incluye vuelos preventivos con drones. Los menores fueron trasladados a dependencias policiales tras ser localizados de madrugada, durante una noche de alto riesgo por el viento. El Ayuntamiento destaca la importancia de la tecnología en la prevención de incendios y pide máxima precaución a la ciudadanía.

La tecnología ha puesto fin al misterio de las fogatas del Monte Calamorro. La cámara térmica de un dron de la Policía Local de Benalmádena detectó en la madrugada de este sábado a dos menores en pleno monte, que fueron identificados de inmediato por los agentes desplazados hasta el lugar como los presuntos autores de los reiterados fuegos registrados en las últimas semanas en este enclave del municipio.

La identificación es fruto de un dispositivo especial de prevención de incendios que la Policía Local mantiene activo desde hace semanas, en el que la Unidad de Drones ha jugado un papel fundamental.

Desde que se tuvo constancia de la primera fogata en el Calamorro, los agentes han realizado repetidos vuelos preventivos sobre la zona, hasta que esta madrugada del 18 de julio la cámara térmica delató la presencia de los dos jóvenes.

Tras instruirse las correspondientes diligencias policiales, los menores fueron trasladados a dependencias del Cuerpo Nacional de Policía, donde permanecieron hasta la llegada de sus padres.

El hallazgo cobra especial relevancia por el momento en el que se produce. Desde el Ayuntamiento han recordado que la provincia atraviesa la época de riesgo elevado de incendios forestales y que, precisamente la pasada madrugada, cuando se localizó a los presuntos autores, corría aire, una circunstancia que incrementa notablemente el peligro de que cualquier llama se propague.

El alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara, ha puesto en valor "el trabajo desempeñado por la Policía Local, que seguro ha evitado daños mayores en el entorno del Monte Calamorro y la Cañada del Lobo, una zona de gran valor medioambiental y de ocio y disfrute de vecinos y visitantes".

El regidor ha destacado también "la importancia de la incorporación de las nuevas tecnologías a la labor policial, lo que sin duda refuerza su trabajo e incrementa la seguridad en nuestra ciudad".

El dispositivo preventivo, según ha avanzado el Consistorio, se mantendrá activo durante los próximos meses de mayor riesgo, apoyándose en unas herramientas tecnológicas que permiten vigilar zonas a las que de otra forma sería más complicado llegar.

Por último, el Ayuntamiento ha pedido a la población "la máxima precaución" frente al riesgo de incendios y ha agradecido la colaboración ciudadana a la hora de alertar de cualquier comportamiento irregular.