Detenidos los dos presuntos autores de una oleada de robos en comercios y casas de Benalmádena Pueblo

Las claves

Las claves Generado con IA La Policía Local y la Policía Nacional han detenido a dos presuntos autores de una serie de robos en viviendas y comercios de Benalmádena Pueblo. El operativo incluyó un aumento de patrullas uniformadas a pie y en vehículo para reforzar la presencia policial y disuadir delitos. Agentes de paisano integrados en el entorno permitieron detectar movimientos sospechosos y recabar información relevante. El control reforzado en accesos de vehículos fue clave para identificar y detener a los sospechosos, que ya han sido puestos a disposición judicial.

Un dispositivo especial de la Policía Local y la Policía Nacional ha detenido a los dos presuntos autores investigados como responsables de varios robos en viviendas y comercios de Benalmádena (Málaga), concretamente en el núcleo de Benalmádena Pueblo.

En este sentido ha informado este sábado el Ayuntamiento de la localidad, que señala que la detención tuvo lugar el pasado día 20 en el marco del referido dispositivo de los agentes municipales y nacionales.

Así, dicho dispositivo consistió en el incremento de la presencia de patrullas uniformadas, tanto a pie como en vehículo, con el objetivo de reforzar la visibilidad policial y el efecto disuasorio. También se reforzó la vigilancia discreta mediante agentes de paisano integrados en el entorno, lo que permitió detectar movimientos sospechosos y recabar información relevante.

La policía también aumentó el control de accesos de vehículos en las entradas y salidas del casco urbano, "medida que ha resultado clave para la identificación y posterior detención de los sospechosos", según indican.

Tras numerosas e intensas horas de trabajo, el operativo ha arrojado como resultado la detención de los citados individuos por parte de agentes de la Policía Local de Benalmádena, que fueron puestos a disposición de la Policía Nacional, que ahora continúa con las investigaciones, y posterior puesta a disposición judicial.