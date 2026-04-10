Arden 10 vehículos y dos locales resultan dañados en un incendio en Benalmádena: desalojaron a varios vecinos

El incendio de la pasada madrugada en Benalmádena. Ayuntamiento de Benalmádena

Las claves nuevo Generado con IA Un incendio en Arroyo de la Miel (Benalmádena) calcinó 10 vehículos, incluyendo siete motos y tres coches. Las llamas también dañaron dos locales y rompieron ventanas de varias viviendas por el calor. El suceso obligó al desalojo preventivo de varios vecinos, aunque no se registraron heridos. La Policía Científica investiga las causas del incendio, que tuvo lugar sobre las 4:45 horas.

Un incendio registrado la pasada madrugada en Arroyo de la Miel en Benalmádena, ha calcinado 10 vehículos, afectó a dos locales y obligó a desalojar a varios vecinos. Se desconocen las causas por las que se inició el fuego.

El suceso tuvo lugar sobre las 4.45 horas en la calle Bajandillo del Arroyo de la Miel. La Policía Local y Bomberos se trasladaron rápidamente a la zona y desalojaron a varios vecinos de manera preventiva. Eso ha conseguido que no haya heridos.

De igual forma, las llamas alcanzaron a 10 vehículos, siete motos y tres coches, calcinándolos, y también dañó dos locales y rompió las ventanas en varias viviendas debido al calor.

Actualmente, se desconoce el origen del incendio. La Policía Científica investiga las causas del fuego.