La Policía Nacional desaloja un hotel en Benalmádena tras destapar una estafa millonaria

La Policía Nacional ha detenido en Málaga a seis personas relacionadas con la gestión de varias mercantiles que se fueron sucediendo en la explotación presuntamente irregular de un hotel en Benalmádena, pese a la oposición expresa de sus legítimos propietarios. A los arrestados se les atribuye, de forma provisional, delitos de estafa y falsedad documental, al considerar los investigadores que habrían mantenido el control del establecimiento mediante un sistema de subarrendamientos encadenados entre sociedades vinculadas, sin autorización de la propiedad y obteniendo beneficios de manera ilícita.

Las detenciones se practicaron el pasado 4 de febrero en Málaga y guardan relación directa con la orden de desalojo dictada r la Sección de Instrucción número 5 del Tribunal de Instancia de Torremolinos, ejecutada este miércoles por agentes de la Policía Nacional con el apoyo de la Policía Local.

La investigación, desarrollada por el Grupo II de Delitos Económicos de la Comisaría Provincial de Málaga, apunta a que los implicados no se habrían limitado a un incumplimiento contractual, sino que habrían actuado de forma coordinada, utilizando presuntamente contratos falsificados de cesión de explotación para perpetuarse al frente del complejo hotelero.

El origen de las pesquisas se sitúa en 2024, tras la denuncia presentada en la Comisaría de Torremolinos Benalmádena por un representante legal de la propiedad. En ella se alertaba de que distintas sociedades habían ido asumiendo la gestión del hotel sin el consentimiento de los dueños. Aunque inicialmente existió un contrato de arrendamiento válido con una empresa, los propietarios no autorizaron los posteriores traspasos a terceras mercantiles.

Según la investigación, cuando la parte denunciante promovió procedimientos administrativos ante el Ayuntamiento de Benalmádena, estos se habrían visto paralizados por la aportación de documentación presuntamente falsificada por parte de los ahora detenidos.

Los agentes analizaron la documentación facilitada y solicitaron medidas judiciales para esclarecer la estructura societaria detectada, que estaría integrada por empresas controladas por empresarios relacionados entre sí. A través de contratos de subarrendamiento supuestamente fraudulentos, el entramado habría mantenido el control del hotel sin consentimiento de la propiedad.

El esquema, inicialmente dirigido por ciudadanos procedentes de países de Oriente Medio, fue posteriormente continuado por sociedades españolas que asumieron la explotación en condiciones similares, según la Policía.

El examen de los movimientos bancarios resultó clave. De acuerdo con los investigadores, no se registraron pagos compatibles con el abono de rentas ni entre las sociedades que se sucedían formalmente en la gestión ni hacia la empresa propietaria. También se revisaron expedientes administrativos en los que se habría utilizado documentación falsa para determinar el alcance de la paralización de los procedimientos.

Además de los seis detenidos, existe un séptimo investigado que actualmente se encuentra en prisión por otros hechos. El perjuicio económico causado a la sociedad propietaria se estima en tres millones de euros. Como medidas cautelares se han bloqueado 15 cuentas bancarias y 16 inmuebles vinculados a los investigados, valorados en torno a 3,3 millones de euros. La operación, denominada Target, continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones.