Hallan muerto a un hombre de 57 años en Puerto Marina, Benalmádena

El cadáver de un hombre ha sido encontrado en la mañana de este domingo en el puerto de Benalmádena (Málaga), según ha informado el 1-1-2.

De acuerdo con los datos aportados por este organismo, dependiente de la Agencia de Emergencias de Andalucía, el cuerpo sin vida ha sido localizado alrededor de las 8.45 horas.

A esta hora, el 1-1-2 ha recibido la llamada de un particular que divisaba un cuerpo inerte flotando en el agua, en el pantalán 3 de Puerto Marina.

Desde la sala coordinadora se ha movilizado entonces al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil, a Cruz Roja, a Salvamento Marítimo, a la Policía Nacional y a la Policía Local.

Fuentes sanitarias y policiales han confirmado el hallazgo del cuerpo sin vida de un varón de 57 años, sin que de momento hayan trascendido más datos de las circunstancias que han rodeado este suceso.