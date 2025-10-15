Benalmádena demolerá su particular Algarrobico: activa la contratación de los trabajos por 836.000 euros

La muerte del antiguo hotel Vista de Rey, en Benalmádena, está cada vez más cerca. Tras la sentencia fijada años atrás por el Tribunal Supremo, forzando la demolición del edificio, el Ayuntamiento de la localidad acaba de dar el paso definitivo para echarlo abajo.

Esta especie de Algarrobico de la Costa del Sol tiene los días contados. El Consistorio benalmadense ha puesto en marcha el procedimiento para contratar la aniquilación del establecimiento, que cuenta con una superficie construida de 4.673,68 metros cuadrados.

El coste de la operación, según se recoge en los documentos oficiales, asciende a 836.766,23 euros (IVA incluido), siendo el plazo estimado de 120 días a contar desde la formalización del contrato.

Las empresas interesadas en optar a este concurso tienen hasta el 3 de noviembre para presentar sus ofertas.

La intervención afecta a un conjunto edificado que se localiza a unos 500 metros de la costa y con una conexión cercana a la carretera N-340 y la autovía.

Es un edificio exento dentro de una parcela que hasta la fecha ha sido explotado como aparthotel, constituido en forma de U. El complejo alberga jardín y piscina en el centro del mismo y está dispuesto en cuatro niveles: planta sótano, planta baja, planta primera y planta segunda.

La cubierta está constituida por faldones de teja curva árabe a exteriores con una zona central con cubierta plana transitable.

La planta sótano ocupa toda la superficie de la parcela, el cual alberga aparcamientos, trasteros, almacenes, aseos y dependencias de distribución.

En la planta baja, además de piscina y jardín, se encuentran las habitaciones numeradas de la 101 a 119, una cafetería con comedor, recepción y zonas comunes.

En planta primera se encuentran las habitaciones numeradas de la 201 a la 221 y las zonas comunes. En planta segunda se encuentran las habitaciones numeradas de la 301 a la 321 y las zonas comunes.

El origen de este asunto data del año 2001, cuando el entonces alcalde, Enrique Bolín, concedió mediante un decreto de Alcaldía la licencia de obra para la construcción de este hotel junto a la estación de Cercanías de Torremuelle.

La comunidad de propietarios de esta urbanización trasladó el asunto a los juzgados al considerar que el procedimiento estaba plagado de "irregularidades". Y en 2011, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ratificó la sentencia que declaraba nula la licencia de obras concedida.