Tivoli da un paso clave hacia su reapertura en Benalmádena: se inicia el proceso de transformación urbanística

La reapertura del parque de atracciones Tívoli en Benalmádena da un paso decisivo. La propiedad de los terrenos ha presentado al Ayuntamiento la documentación técnica necesaria para iniciar la transformación urbanística del área, como se especifica en el convenio firmado el pasado mes de febrero, según ha indicado el Consistorio en un comunicado.

El proyecto, que prevé una inversión de entre 100 y 200 millones de euros y la creación de hasta 1.000 nuevos empleos, incluye la ampliación del parque y la construcción de hoteles y un centro comercial, cuyo funcionamiento estará condicionado a la reapertura del parque.

Esta documentación es clave para iniciar la actuación de transformación urbanística en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El alcalde, Juan Antonio Lara, ha asegurado que el camino para ver de nuevo Tivoli abierto "avanza con paso firme y seguro, cumpliendo todos los plazos establecidos".

Lara ha hecho hincapié en que el objetivo de todo este camino es "cumplir con nuestro compromiso con los vecinos de Benalmádena y con los trabajadores de Tívoli, que no es otro que conseguir la reapertura del parque cuanto antes".

Desde el Consistorio detallan que en el convenio firmado entre el Ayuntamiento de Benalmádena y la propiedad se establece además que la superficie del futuro parque de atracciones será superior a la que tiene actualmente, se recoge la continuidad de los trabajadores y que en ningún caso podrán abrir los hoteles o el centro comercial sin antes abrir, o a la vez, el parque de atracciones.

"Uno de los primeros pasos que dimos al llegar al Gobierno municipal fue tomar las riendas de un tema crucial para Benalmádena y que llevaba demasiado tiempo en punto muerto, con la vía del diálogo completamente rota. Nosotros retomamos ese diálogo y hemos trabajado duro hasta llegar a un punto de encuentro con la propiedad, del que sin duda va a salir un proyecto muy beneficioso para nuestra ciudad", ha explicado el alcalde.

Lara ha señalado que con este proyecto "no solo vamos a recuperar un símbolo de Benalmádena y de toda la Costa del Sol, sino que vamos a potenciar el atractivo turístico de nuestro municipio y a generar numerosos puestos de trabajo".