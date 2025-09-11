El incendio de Benalmádena provoca un vertido de fecales en la playa por la rotura de una tubería de saneamiento

El incendio originado en la madrugada de este jueves en Benalmádena, ya estabilizado, ha provocado la rotura de una tubería de saneamiento. Este problema ha derivado en un vertido de aguas fecales a la playa, según ha confirmado el Ayuntamiento.

Concretamente, el vertido se sitúa en la playa de Torremuelle, por lo que ya se han cerrado los accesos a la zona y queda prohibido el baño hasta nuevo aviso.

El fuego ha provocado la rotura de 200 metros de una tubería de saneamiento, en la que ya se trabaja para su reparación. Según la empresa de aguas Emabesa, los trabajos pueden tardar varios días en completarse.

El alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara, ha detallado la evolución de los trabajos de extinción del incendio de esta madrugada en la parte más alta de Carretera del Sol y que ha afectado a zonas urbanizadas en Finca Casablanca y Torremuelle.

El incendio está estabilizado, ha señalado el primer edil, y ahora se trabaja sobre el terreno para refrescar la zona y evitar una posible reactivación del fuego. Todas las personas que fueron evacuadas de sus casas por prevención, un total de 90, ya han podido regresar a sus viviendas.

Cabe recordar que el fuego se originó a las 2.30 horas. Juan Antonio Lara, que se desplazó a la zona de inmediato, activó el Plan de Emergencias Municipal a las tres de la madrugada.

Así, el alcalde ha subrayado que la coordinación ha sido clave de nuevo para actuar con inmediatez “para atajar un incendio muy virulento como consecuencia de la fuerza del viento, que ha cambiado en varias ocasiones de dirección, dificultando las tareas de extinción”.

En estos momentos, los equipos de emergencia continúan trabajando intensamente en la extinción definitiva de los puntos calientes que aún persisten en la zona afectada, la circulación ferroviaria entre Benalmádena y Fuengirola ya ha sido restablecida, mientras que la Carretera del Sol permanece cortada al tráfico y se continúa trabajando en la zona para garantizar la seguridad.

El helicóptero del INFOCA trabaja para refrescar zonas calientes. Ahora, la Policía Científica investiga las causas del incendio y se evaluarán, una vez este sofocado totalmente el incendio, los daños que ha podido ocasionar el fuego.