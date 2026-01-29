El hidrógeno verde irrumpe en Málaga: así es la gran planta proyectada en Antequera para producir 26.000 toneladas

Vista de los terrenos de Antequera donde se proyecta la planta de hidrógeno verde.

La producción de hidrógeno verde llega a la provincia de Málaga de la mano de la empresa Siroco Hydrogen 2, S.L.

La firma, con sede en Madrid y que tiene a Avalon Renovables S.L. como socio único, ha presentado ante la Junta de Andalucía un gran proyecto industrial para levantar en Antequera una planta de producción de hidrógeno verde denominada La Joya H2, con una potencia de electrólisis de 250 megavatios y una vida útil prevista de 30 años.

Como parte del proceso administrativo, la Consejería de Sostenibilidad acaba de abrir un periodo de información pública para que cualquiera pueda conocer los detalles de esta iniciativa, así como del procedimiento administrativo de autorización ambiental integrada.

El plazo, tras su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se extiende por un plazo de 45 días hábiles.

La instalación se ubicará en suelo rústico del término municipal de Antequera, en una parcela de algo más de 13 hectáreas, a unos 3,1 kilómetros de la pedanía de La Joya y a unos 2,9 kilómetros de la zona de Fuente Amarga (Almogía), sin viviendas inmediatamente adosadas a la planta.

La Joya H2 se alimentará en régimen de autoconsumo gracias a un gran complejo renovable asociado que combina energía solar, eólica y baterías.

En concreto, el proyecto incluye una planta solar fotovoltaica de 283,29 MWp (230,4 MW nominales), repartida entre los términos de Antequera y Almogía, y un parque eólico de 16 MW con dos aerogeneradores de 8 MW ubicados también en Antequera.

La energía que generen estos equipos se complementará con un sistema de almacenamiento en baterías de ion‑litio de 1.252,16 MWh, que permitirá guardar la electricidad sobrante en las horas de más sol y viento para utilizarla cuando la producción baje.

Toda esa energía renovable se concentrará y gestionará a través de dos subestaciones eléctricas: La Joya Renovables (30/66 kV), situada en los terrenos de la planta fotovoltaica, y La Joya H2 (66/30 kV), ubicada en la propia parcela de la planta de hidrógeno.

La conexión entre ambas subestaciones se realizará mediante una línea subterránea de 66 kV, diseñada para minimizar el impacto visual y ambiental y garantizar la integración de las diferentes fuentes renovables.

Desde la subestación La Joya H2, la energía se distribuye a los equipos de electrólisis por una red interior de media tensión (30 kV) y transformadores, siguiendo criterios de seguridad eléctrica y continuidad de suministro.

En el interior de la planta, el elemento central será un gran edificio que albergará los electrolizadores, donde el agua se separa en hidrógeno y oxígeno utilizando electricidad renovable.

Tanques de agua

A su alrededor se instalarán tanques de agua desmineralizada, sistemas de refrigeración, un edificio eléctrico, una sala de control y la zona de almacenamiento de hidrógeno, que contará con 12 tanques de 200 metros cúbicos cada uno, con una capacidad total de unas 5,85 toneladas de hidrógeno a 30 bar, equivalente a alrededor de una hora de producción a plena carga.

Según la documentación oficial, la planta alcanzará una producción nominal de unos 4.386 kilogramos de hidrógeno por hora y unas 26.316 toneladas al año, con una pureza del 99,9% y una presión de salida de 15 bar.

El proyecto se apoya en un importante sistema de captación y gestión de agua, imprescindible para la electrólisis. El suministro se realizará mediante una tubería de unos 48 kilómetros desde la EDAR (depuradora) del Guadalhorce, en el término municipal de Málaga, siguiendo en gran parte caminos existentes y cruces subterráneos para reducir afecciones.

El consumo anual previsto de agua desmineralizada para el proceso es de unos 293.421 metros cúbicos, al que se suman 79.449 metros cúbicos para los sistemas de refrigeración, con un volumen total de agua bruta de 432.432 metros cúbicos al año.

Parte de los efluentes residuales se enviarán, también por tubería, a otra futura instalación denominada La Joya SAF, dedicada a producir combustibles sintéticos, que también recibirá el hidrógeno a través de un hidrogenoducto específico.

Estudio ambiental

En términos de impacto climático, el promotor destaca que el hidrógeno que hoy se usa en el mundo se produce mayoritariamente con gas natural mediante reformado con vapor (hidrógeno gris), con emisiones muy elevadas de CO₂.

Al optar por electrólisis alimentada íntegramente con energía renovable asociada a la propia planta, La Joya H2 estima un ahorro anual de unas 234.205 toneladas de CO₂ equivalente frente a producir el mismo hidrógeno con tecnología convencional, contribuyendo así a los objetivos de descarbonización de la Unión Europea y del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.

Durante la fase de obras, que se calcula en unos 36 meses desde el movimiento de tierras hasta las pruebas de puesta en marcha, se prevé una media de 75 empleos directos, con puntas de hasta 125 trabajadores en los meses centrales de construcción.

Los perfiles incluyen operadores de maquinaria, montadores electromecánicos y eléctricos, personal de prevención, topógrafos, jefes de obra y personal administrativo.

En operación, se estima una ocupación mínima continua de 10 personas por turno, lo que se traduce en una plantilla estable de entre 25 y 30 trabajadores entre jefe de planta, responsables eléctricos y de procesos, técnicos de mantenimiento y servicios de seguridad y vigilancia subcontratados.

El Estudio de Impacto Ambiental identifica como población potencialmente afectada, a efectos de ruido, calidad del aire y riesgos industriales, a los residentes en un radio de 1.000 metros alrededor de la planta de hidrógeno; la malla estadística oficial confirma al menos una cuadrícula dentro de esa franja, pero sus datos concretos están protegidos por secreto estadístico.

No se han detectado solapes directos con figuras de protección patrimonial (BIC) dentro del recinto, aunque sí existe un castillo y otras construcciones históricas en un radio de unos 1,5 a 10 km, y en cuanto al paisaje el área se considera de baja accesibilidad visual, por lo que las instalaciones no tendrían una presencia dominante desde los puntos de observación más frecuentes.

​En el ámbito ambiental, el EsIA reconoce la proximidad de espacios Red Natura como Sierras de Abdalajís y La Encantada Sur, Desfiladero de los Gaitanes y los ríos Guadalhorce, Fahalas y Pereilas, así como hábitats de interés comunitario y presencia de flora y fauna protegida, especialmente asociada al entorno del Guadalhorce.

Sin embargo, señala que la alternativa seleccionada evita la ocupación directa de estos espacios, que la tubería de agua será subterránea y mayoritariamente bajo caminos, y que el proyecto incorporará medidas de protección de avifauna y de minimización de impactos en obras y fase de explotación.

También se analizan afecciones sobre vías pecuarias y montes de utilidad pública, con ocupaciones lineales acotadas y de carácter esencialmente temporal para la zanja de la tubería, sujetas a autorización y restitución posterior.

