Accidente mortal en la A-45: un conductor fallece al incendiarse su vehículo en Antequera

Imagen de un agente de la Guardia Civil.

Un hombre ha muerto este viernes tras salirse de la carretera el vehículo que conducía por la A-45, en Antequera y, posteriormente, salir ardiendo.

Así lo han confirmado desde el servicio de emergencias 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

De acuerdo con los detalles aportados por este organismo, los hechos han ocurrido a las 20.30 horas en el kilómetro 115 de la A-45.

Según el testimonio de los alertantes que llamaron al 112, el coche se salió de la calzada, chocó contra un árbol y salió ardiendo, quedando atrapado en el interior el conductor.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, Consorcio Provincial de Bomberos, Policía Local y servicios sanitarios, que no obstante no pudieron hacer nada por salvar la vida del conductor.

Los Bomberos tuvieron además que sofocar un incendio de vegetación originado a causa del accidente.