El paso de la borrasca Leonardo por Ronda, en fotos Álex Zea / Europa Press Ronda

Málaga suma dos años hidrológicos húmedos por primera vez desde 2017: registra un 111% de las lluvias habituales

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LO ESENCIAL Las claves Málaga cierra el año hidrológico 2025-2026 como un ejercicio húmedo con una media de 720 litros por metro cuadrado, alcanzando un 111% de las precipitaciones habituales. Es la primera vez desde el periodo 2017-2018 que la provincia encadena dos años hidrológicos húmedos consecutivos. Zonas como el río Guadiaro (1.462 litros), Ojén y Pujerra registraron los mayores volúmenes de lluvia en la provincia. Los embalses malagueños también se beneficiaron de las precipitaciones, destacando La Concepción con 777 litros por metro cuadrado y La Viñuela con 531.

El año hidrológico 2025-2026 llegó a su fin a finales de septiembre y el balance es más que positivo. En este ejercicio ha llovido por encima de la media y es el 19 ejercicio hidrológico más lluvioso desde 1961-1962.

En litros, en la provincia de Málaga en este 2025-2026 se han registrado de media espacialmente 720 litros por metro cuadrado, lo que supone un 111% respecto a lo habitual, que se sitúa en los 647 litros por el periodo 1991-2020.

Esto supone, según el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco, que este año se haya catalogado como húmedo, siendo este el segundo ejercicio húmedo consecutivo desde el ejercicio 2017-2018.

Eso sí, ha sido un año húmedo, al igual que el 2024-2025, pero ha llovido menos, ya que la media del ejercicio anterior fue de 768 litros por metro cuadrado y fue histórico al cerrar así el periodo de falta de precipitaciones que la provincia atravesaba desde 2017-2018.

Lluvias por zonas

En el aeropuerto de Málaga, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología, también ha sido un ejercicio “húmedo, pero ha estado casi en la media, muy poquito por encima de la media”.

Concretamente, se han registrado 516 litros por metro cuadrado cuando la media es 508, lo que lo sitúa como el 32º año más lluvioso desde 1942-1943.

Al observar los datos de diferentes municipios de la provincia de la Red Hidrosur de la Junta de Andalucía, destaca que en función de la zona, los litros por metro cuadrado varían.

Destacan los 1.462 litros registrados en el río Guadiaro a su paso por TR Majaceite, los 1.077 litros en Pujerra y los 1.096 litros en Ojén.

También están los 953 litros en Ronda; 859 en Cuevas del Becerro; 808 en la depuradora de Marbella; 781 en Mijas; y 769 en Villanueva de la Concepción.

Grandes cantidades también se han contabilizado en el río Guadalhorce a su paso por Archidona con 707 litros; en Coín con 659 litros; en el río Turón a su paso por Ardales con 602.

En la Laguna de Fuente de Piedra han caído 551 litros; en el río Guadalhorce a su paso por Cártama han sido 515 litros; en la depuradora del Atabal 420 litros y en la Farola 327.

Precipitaciones en los embalses

Por otro lado, cabe señalar que los embalses se han beneficiado también de las lluvias en este último año hidrológico, empezando por la Concepción con 777 litros por metro cuadrado.

Le sigue la Viñuela con 531 litros; el Conde de Guadalhorce con 494 litros; en Guadalteba con 457; en Casasola 437; y el Limonero con 360.