La vacunación de la gripe y la covid llega a los mayores de 70 años en Andalucía: cómo pedir cita

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LO ESENCIAL Las claves La vacunación de la gripe y la covid-19 se amplía en Andalucía a mayores de 70 años y personas con patologías crónicas a partir del 14 de octubre. Para recibir las dosis es necesario pedir cita previa a través de ClicSalud+, la app o teléfono de Salud Responde, o en el centro de salud. El 21 de octubre se abrirá el proceso a mayores de 60 años, personal de servicios esenciales y otros colectivos prioritarios. La Junta de Andalucía cuenta con 1.955.000 dosis de la vacuna antigripal y ofrecerá jornadas sin cita a partir del 11 de noviembre.

La campaña de vacunación frente a la gripe y la covid-19 da un nuevo paso en Andalucía. A partir de este miércoles, 14 de octubre, podrán vacunarse las personas mayores de 70 años y los adultos con patologías crónicas o situaciones de riesgo, dentro de la estrategia de inmunización para la temporada 2026-2027.

Desde el inicio de la campaña, el pasado 1 de octubre, se han administrado 95.850 dosis de la vacuna antigripal y 35.065 frente a la covid-19, según los datos de la Consejería de Sanidad. La ampliación de los grupos convocados busca proteger a las personas más vulnerables ante las infecciones respiratorias durante los próximos meses.

Para vacunarse será necesario solicitar cita a través de los canales habituales: la plataforma ClicSalud+, la aplicación móvil Salud Responde, el teléfono 955 54 50 60 o el propio centro de salud.

La campaña continuará ampliándose el próximo 21 de octubre, cuando se incorporarán a la vacunación antigripal las personas de 60 años o más, los profesionales de servicios esenciales —como policías, bomberos y efectivos de Protección Civil—, los trabajadores con exposición directa a animales y el personal de instituciones penitenciarias.

Más de 95.000 dosis contra la gripe en dos semanas

La vacunación antigripal ha comenzado con varios grupos prioritarios. Entre los menores de seis a 59 meses, uno de los colectivos incluidos desde el 1 de octubre, ya se han administrado 39.358 dosis. La vacunación escolar de niños de tres y cuatro años, iniciada también ese día, suma 29.041 menores inmunizados.

En otros grupos, la Consejería contabiliza 17.763 personas vacunadas en centros residenciales, 8.456 profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía y 3.387 embarazadas y mujeres en el puerperio.

Además, desde que el 7 de octubre se abrió la vacunación antigripal a las personas de 80 años o más, han recibido la vacuna 26.877 integrantes de este grupo.

En el caso de la covid-19, se han administrado 35.065 dosis desde el comienzo de la campaña. De ellas, 15.728 corresponden a personas residentes en centros residenciales y 18.596 a personas de 80 años o más, según el balance difundido por la Junta.

La campaña andaluza frente al virus respiratorio sincitial (VRS), iniciada el 21 de septiembre y dirigida a lactantes y otros menores incluidos en los grupos de riesgo, alcanza una cobertura global del 76% en la comunidad. A fecha de 9 de octubre, se habían administrado 24.346 dosis de nirsevimab, el anticuerpo utilizado para proteger frente a este virus, sobre una población diana de 32.018 menores.

La cobertura andaluza supera en 2,6 puntos porcentuales la registrada en la misma fecha de la campaña anterior. Durante la última semana del balance se administraron 5.737 dosis, con un aumento de 15,4 puntos en la cobertura respecto al dato previo.

Málaga se sitúa por debajo de la media autonómica, con una cobertura del 69%. En el conjunto de Andalucía, Jaén registra el porcentaje más alto, con un 84,8%, seguida de Córdoba (81,9%), Sevilla (80,5%) y Cádiz (78,9%). Almería alcanza el 73,3%, Granada el 70,2% y Huelva el 71,6%.

La mayor parte de las inmunizaciones corresponde a bebés menores de seis meses nacidos entre el 1 de abril y el 30 de septiembre: 22.280 niños y niñas, con una cobertura del 76,4%. También se ha administrado nirsevimab a 865 menores nacidos entre octubre y marzo, a 909 bebés prematuros menores de un año y a otros 292 menores de dos años con condiciones de alto riesgo.

Una campaña con 1.955.000 dosis disponibles

La campaña antigripal andaluza cuenta con una inversión de 20,4 millones de euros y dispone de 1.955.000 dosis para la temporada 2026-2027.

La Junta recuerda que, además de la vacunación, las medidas preventivas frente a las infecciones respiratorias incluyen el uso de mascarilla cuando esté indicado, cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar y lavarse las manos con frecuencia.

A partir del 11 de noviembre se pondrán en marcha jornadas de vacunación sin cita para los grupos diana. Estas sesiones se celebrarán los miércoles en los centros de salud mientras dure la campaña. La Consejería también prepara dos jornadas especiales de vacunación en centros comerciales.