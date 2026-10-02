Imagen de archivo de una de las Noches de la Bella Jarifa de Cártama. Diputación

Gran fiesta medieval ideal para visitar hasta el 4 de octubre: mercadillos, gastronomía y pasacalles

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LO ESENCIAL Las claves Cártama celebra del 2 al 4 de octubre la XVI edición de las Noches de la Bella Jarifa, que transforma su casco histórico en un zoco de ambientación andalusí. El programa incluye mercadillos de artesanía y gastronomía, pasacalles, música, magia, teatro, cetrería, danza oriental, talleres infantiles y visitas guiadas a la Torre del Agua. La edición incorpora un espectáculo dedicado a Miguel de Molina el viernes, una ludoteca el sábado y una yincana familiar el domingo. El Parque Santo Cristo acogerá el Festival de Flamenco José Hurtado 'Ramoliche' el 3 de octubre y la VIII Feria de Minerales, con más de 30 expositores, los días 3 y 4.

Cártama se prepara para viajar de nuevo hasta su pasado andalusí con una de sus citas más esperadas del otoño. Las Noches de la Bella Jarifa celebran su XVI edición desde este viernes, 2 de octubre, y hasta el domingo 4.

El casco histórico del municipio se convierte durante todo el fin de semana en un gran zoco medieval.

La celebración toma como referencia la historia de amor entre Abindarráez y la bella Jarifa, uno de los romances fronterizos más conocidos de la literatura española.

Durante estos días, las calles del centro histórico estarán ambientadas para recrear la época andalusí, con velas, puestos de artesanía y gastronomía y diferentes actividades.

La programación incluye propuestas para todas las edades. Habrá actuaciones musicales, pasacalles, espectáculos de magia y teatro, exhibiciones de cetrería, talleres infantiles, degustaciones y actuaciones de baile y danza oriental.

También se podrán realizar visitas guiadas a la Torre del Agua, uno de los elementos patrimoniales del municipio.

Entre las novedades de esta edición destaca el espectáculo dedicado a Miguel de Molina, que tendrá lugar el viernes y correrá a cargo de Antonio de Verónica y Saray Cortés.

El sábado se incorporará además una ludoteca y el domingo habrá una yincana familiar.

Las velas volverán a iluminar distintos rincones del casco histórico, creando una imagen especialmente llamativa durante las horas de la tarde y la noche.

A ello se sumará la presencia de artesanos y comerciantes, con puestos en los que se podrán encontrar productos y propuestas gastronómicas.

Eventos complementarios

La programación se completa con dos citas que tendrán como escenario el Parque Santo Cristo. El sábado 3 de octubre, a partir de las 21.00 horas, se celebrará el XXII Festival de Flamenco José Hurtado 'Ramoliche', con entrada gratuita y aforo limitado.

El cartel estará formado por Rocío Gil, acompañada a la guitarra por Niño de la Aljaima, el cuadro flamenco de José Maya y la Saga Rancapino.

Además, durante los días 3 y 4 de octubre tendrá lugar en este mismo espacio la VIII Feria de Minerales de Cártama, que reunirá a más de 30 expositores llegados de distintos puntos de España.

Los visitantes podrán conocer y adquirir minerales, rocas y fósiles, en una cita pensada tanto para quienes se acercan por curiosidad como para los aficionados al coleccionismo.