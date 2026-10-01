El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, junto al Secretario de Estado de Energía, Joan Groizard. Subdelegación del Gobierno en Málaga

El Gobierno, ante el riesgo eléctrico de Málaga: anuncia una subestación en la capital y refuerzos en el PTA y Antequera

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LO ESENCIAL Las claves El Gobierno anuncia la construcción de una nueva subestación eléctrica en Málaga capital y refuerzos en el PTA y Antequera para evitar el colapso eléctrico. Las nuevas infraestructuras buscan atender la demanda de más de 20.000 viviendas y apoyar el desarrollo industrial y logístico de la provincia. La ubicación exacta de las nuevas subestaciones está pendiente de definir y requerirá la colaboración de distintas administraciones y empresas. El Ejecutivo también destaca la necesidad de completar subestaciones pendientes en Benahavís, Mijas/Ventilla y Saleres para liberar capacidad eléctrica en la Costa del Sol.

El Gobierno de España reacciona ante el colapso eléctrico que amenaza con frenar en seco el sector inmobiliario de la provincia de Málaga, al tiempo que cuestiona la puesta en marcha de centros de producción.

Ante los interrogantes surgidos en los últimos meses sobre la capacidad real del sistema para atender las necesidades de más de 20.000 viviendas, el Ejecutivo avanza intervenciones inmediatas.

Así lo ha hecho este jueves el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, quien ha anunciado la incorporación de tres nuevas actuaciones a la planificación estatal de la red de transporte de electricidad hasta 2030: una nueva subestación en la capital, la ampliación de otra en Cártama y una tercera instalación en Antequera.

Son tres actuaciones que, según ha explicado Groizard, no estaban contempladas en la propuesta inicial sometida a audiencia y que se han incorporado después de analizar las necesidades planteadas por ayuntamientos, Junta de Andalucía y agentes privados.

La principal novedad para Málaga capital es la futura subestación Málaga Centro, concebida para atender el desarrollo residencial de la ciudad y las necesidades asociadas a la electrificación del Puerto.

El anuncio no implica que haya un emplazamiento concreto. Ese será ahora uno de los principales retos. Según ha explicado, el Estado incorpora la infraestructura a la planificación, pero corresponde ahora a las administraciones y agentes implicados encontrar la ubicación más adecuada.

En ese proceso tendrán que trabajar el Ayuntamiento de Málaga, la Junta de Andalucía, Red Eléctrica y Endesa, la empresa distribuidora. Será necesario disponer de suelo suficiente, accesos adecuados y una solución que permita conectar la instalación al sistema eléctrico.

El emplazamiento resulta determinante para los plazos. Hasta que no exista una ubicación concreta y una solución técnica no se podrá redactar el proyecto de ingeniería, tramitarlo y comenzar su construcción.

Groizard ha apuntado que, si el procedimiento avanza con agilidad, un proyecto puede tramitarse en torno a un año y poco, aunque ha advertido de que otras subestaciones han requerido varios años.

Refuerzo eléctrico para el Parque Tecnológico

La segunda actuación afecta a Cártama, donde la planificación contempla ampliar una subestación existente para reforzar el suministro del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA).

El objetivo es permitir el desarrollo de esta zona y responder a las necesidades de nueva demanda industrial que se plantean en el entorno.

La tercera actuación se sitúa en Antequera, donde se prevé una nueva subestación para atender el desarrollo del Puerto Seco y el área logística proyectada alrededor de este enclave. También en este caso queda pendiente concretar el emplazamiento.

El secretario de Estado ha destacado que la planificación estatal más que duplica la inversión respecto a la anterior y que Andalucía concentra una parte especialmente relevante del nuevo despliegue: uno de cada cinco kilómetros de nueva red eléctrica previstos en España.

La previsión es que la planificación pueda aprobarse antes de final de año.

Tres infraestructuras pendientes desde la planificación anterior

El Gobierno central también ha puesto sobre la mesa la necesidad de completar actuaciones que ya estaban previstas en la anterior planificación y que todavía no han podido ponerse en servicio.

Groizard se ha referido específicamente a las subestaciones de Benahavís, Mijas/Ventilla y Saleres. Esta última se encuentra en la provincia de Granada, pero tiene incidencia sobre el suministro de la Costa del Sol.

En el caso de Benahavís, la infraestructura se encuentra en un estado especialmente avanzado. Según ha explicado el secretario de Estado, está construida aproximadamente en un 96% y solo faltarían dos apoyos o torres para completar el proyecto.

La actuación está pendiente de la resolución del procedimiento judicial. Groizard ha señalado que el Tribunal Supremo ha dado la razón al proyecto y ha devuelto el expediente al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, al que ha pedido que resuelva cuanto antes.

Una vez obtenida esa autorización, los trabajos pendientes podrían completarse en cuestión de meses.

En Mijas/Ventilla, la actuación lleva alrededor de dos años en tramitación por parte de la Junta de Andalucía y, según Groizard, estaría próxima a completar ese procedimiento. En Saleres, también quedan pendientes trámites ambientales.

La puesta en funcionamiento de estas tres infraestructuras permitiría liberar capacidad eléctrica en zonas que ya presentan necesidades de conexión sin tener que esperar a que las nuevas actuaciones de la planificación completen todo su recorrido.

Hay 6 gigavatios de permisos en Andalucía sin utilizar

Groizard ha apuntado además a otra bolsa de capacidad que podría ayudar a aliviar las actuales restricciones: los permisos de conexión concedidos para proyectos que finalmente no están utilizando la capacidad reservada.

El dato aportado para Andalucía es de unos 6 gigavatios de proyectos con permisos concedidos, de los que actualmente se estaría utilizando menos del 5%.

El nuevo marco regulatorio busca precisamente reducir esta capacidad ociosa. Según ha explicado el secretario de Estado, el coste de mantener reservada una capacidad que no se utiliza irá aumentando cada trimestre, lo que puede provocar que determinados proyectos renuncien a sus permisos y permitan liberar espacio para nuevas demandas.

A esta medida se suma el aumento del límite de inversión en las redes de distribución. Groizard ha señalado que Endesa podrá incrementar su inversión durante este año y el próximo para generar nueva capacidad destinada a industria y vivienda.

En este caso, la ejecución de esas inversiones requerirá también la correspondiente tramitación por parte de la Junta de Andalucía.

La red eléctrica y las 13.500 viviendas pendientes

El problema de la capacidad eléctrica se ha convertido en uno de los condicionantes del crecimiento residencial de Málaga. El alcalde, Francisco de la Torre, ha situado en 13.500 las viviendas pendientes por falta de capacidad eléctrica, mientras que distintas estimaciones institucionales han situado por encima de las 22.000 las necesidades en el conjunto de la provincia.

Groizard ha advertido, no obstante, de que la nueva planificación no significa que esas viviendas puedan conectarse de forma inmediata. El plazo dependerá de la situación urbanística y del grado de maduración de cada promoción.

La previsión del Gobierno es que, sumando las actuaciones que quedaron pendientes de la planificación anterior y las nuevas infraestructuras incorporadas ahora, la red pueda responder a una demanda razonable durante la próxima década.