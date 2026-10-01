Las ponentes de la mesa IA en acción: de la gobernanza a la aplicación de Gateway Summit 2026. Paula Tejada

Gateway Summit Málaga aborda el salto de la IA a las empresas: "Hay que saber utilizarla y para qué la quieres"

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LO ESENCIAL Las claves El Gateway Summit Málaga 2026 reúne a emprendedores, inversores y empresas para debatir sobre el uso real de la inteligencia artificial en el entorno empresarial. Expertas destacan la importancia de saber para qué se quiere la IA en la empresa, establecer normas claras y concienciar a los empleados sobre su uso ético. El evento aborda también temas como movilidad conectada, turismo sostenible, ciberseguridad, tokenización de activos y economía azul, con participación de grandes compañías y líderes del sector. La cumbre incluye talleres, mesas redondas y actividades prácticas, además de debates sobre fintech, healthtech, automatización y soberanía espacial.

Con el mar Mediterráneo de banda sonora y la Terminal de Cruceros del Puerto de Málaga como escenario, Gateway Summit 2026 regresa a la capital para volver a reunir a emprendedores, inversores, grandes empresas tecnológicas e instituciones para hablar del futuro de la innovación este jueves y viernes 1 y 2 de octubre.

Una de las protagonistas ha sido la inteligencia artificial, y en concreto cómo pasar del debate sobre su regulación a su uso real en las empresas. Ese fue el eje de la mesa IA en acción: de la gobernanza a la aplicación, en la que participaron Carmen Berrocoso, codirectora de IA en Femenino; Carmen Reina, CEO de DataQuantum, y Mili Pérez, fundadora y CEO Mugen AI, con la moderación de Marta Seminario de la abogada Senior - IP & DATA PRIVACY de Ontier.

¿Cómo introducir la inteligencia artificial en las empresas?, ¿Hasta dónde se puede llegar con la IA?, ¿Quién tiene que aprender a utilizar la IA en una empresa? o ¿Qué se podría llegar a hacer con IA? Estas han sido algunas de las preguntas que han surgido durante la mesa redonda en la que Berrocoso, Reina y Pérez han debatido sobre la IA y sus funciones.

Para Carmen Reina, CEO de DataQuantum, "la IA hay que saber utilizarla y saber para qué la quieres" antes de implementarla dentro de una empresa porque, a su juicio, con la IA "no podemos hacer de todo", ya que "hay que seguir un protocolo de riesgos".

Asimismo, Reina ha señalado que con el "boom de la IA" los empleados están empezando a utilizar estas herramientas, pero no siempre de la manera correcta porque "rompen con la ética de la empresa" al proporcionarle datos que rompen algunas reglas de la empresa.

Ante esta situación los jefes de las empresas deben "concienciar a los trabajadores de que deben concienciar a los trabajadores de utilizar la IA respetando a la empresa". Además, hace hincapié en que "es muy importante establecer las pautas y normas de su uso en la empresa" para que el uso sea el adecuado.

Por su parte, Mili Pérez, Fundadora y CEO de Mugen AI, ha señalado que le da pena la forma en se está implementando la IA en las empresas. "Estamos viendo constructores de IA, donde todo se hace en 5 minutos y eres capaz de montar tu empresa de publicidad en 48 horas y te haces millonario: eso es mentira", ha remarcado la experta.

En este sentido, ha asegurado que detrás de cada empresa de constructores de IA "hay mucho trabajo, muchos equipos que colaboran para implementar la IA". Además, ha incidido en que "estamos en un momento muy bonito y nos lo estamos cargando en general porque en muchas ocasiones no se están aplicando la ley".

De igual forma, Pérez ha remarcado que con la IA "a día de hoy podemos montar ponis volando y hace 30 años no podíamos".

Carmen Berrocoso, codirectora de IA en Femenino, ha hecho hincapié en que una empresa antes de implementar la IA en ella debe hacerse la pregunta de para qué la quiere utilizar. "Hay que tener un plan", ha añadido.

"Deben saber dónde están, qué problema tienen, cuál quieren resolver, ver los recursos, controlar los riesgos y ver dónde van a parar y cuándo van a reevaluar lo que están haciendo", ha señalado. Además, ha remarcado que "deben marcar un límite que para mí está en cuánto ganas vs cuánto arriesgas".

Bajo el paraguas del Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía, que se encargaron de la apertura institucional, la primera jornada ha pasado por la movilidad conectada, el turismo sostenible, la ciberseguridad, la tokenización de activos y el bitcoin.

Gateway Summit no termina aquí, sino que sigue este viernes 2 de octubre con una segunda jornada en la que la tecnología financiera, la inversión de impacto y la salud tendrán un papel destacado.

En el Main Stage se debatirá sobre fintech con representantes de Mastercard y CaixaBank, sobre healthtech con el Hospital Quirón Málaga, y sobre cómo la IA está cambiando la forma de aprender. También intervendrá Carlos Tarín Ríos, de PLDSpace, para hablar de soberanía espacial.

El Ágora Stage se centra en la automatización de redes sociales con IA, la economía azul y las empresas que funcionan desde el inicio con IA (AI-native). Además, habrá talleres para emprendedores sobre pactos de socios y financiación de ENISA y Neotec. La Experience Zone seguirá abierta con pruebas de drones, karts y test drive de Tesla.

El congreso se estructura en cuatro ejes: Sharing (mesas Gate Discussions y charlas Takeoff Talks), Showing (competición de pitches Pitching Runway), Learning (talleres inmersivos) y Playing (dinámicas gamificadas de networking).

La cumbre está reuniendo a líderes del sector como Iván García Berjano (Finanziaconnect), Uliana Torkunova (LetMeCharge), Miguel Caballero (Tutellus), Yael H. Oaknin (Token City), Jesús Alonso Gallo y Rodolfo Carpintier.

Además, han acudido firmas como Mastercard, Renault, INDRA, BYD, Quirón Salud y Google. EL ESPAÑOL de Málaga es, además, media partner del evento.

La economía azul también dispone de un papel muy destacado. Liderada por Incubazul y la Zona Franca de Cádiz, esta iniciativa promoverá soluciones sostenibles en biotecnología, logística portuaria, energías renovables marinas y turismo náutico.