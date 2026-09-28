Una espectacular imagen de las llamas llegando a la carretera este domingo. Álex Zea. EP.

Reabierta la A-397 entre Ronda y San Pedro de Alcántara tras el incendio de Igualeja (Málaga)

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Las claves Generado con IA La A-397 entre Ronda y San Pedro de Alcántara ha reabierto al tráfico tras el incendio forestal de Igualeja. La reapertura elimina la última restricción de tráfico impuesta por el incendio, aunque se recomienda circular con precaución. El incendio, declarado el sábado por la noche, obligó a cortar varias carreteras y a confinar los municipios de Igualeja y Parauta. Más de 200 bomberos forestales y 22 medios aéreos participaron en el operativo, y las personas evacuadas ya han podido regresar a sus casas.

La A-397, que une Ronda y San Pedro de Alcántara, vuelve a estar abierta al tráfico desde las 06.00 horas de este lunes. Así lo ha comunicado la Agencia de Emergencias de Andalucía en su última actualización sobre el incendio forestal de Igualeja.

Desde ella ruegan a los conductores que "circulen con precaución y sigan las indicaciones de los operativos".

Con la reapertura se levanta la última restricción de tráfico que quedaba por el incendio. A última hora del domingo, Emergencias ya normalizó la circulación en el resto de carreteras afectadas. La A-397 se quedó con restricciones durante toda la noche.

El fuego se declaró a las 22.19 horas del sábado cerca del paraje Mirador de Igualeja. El domingo por la mañana, la Junta activó la fase de emergencia del Plan Infoca en situación operativa 1 y ordenó confinar el municipio.

Además de la A-397, el incendio obligó a cortar la carretera MA-7304 entre los puntos kilométricos 0 y 7, en Parauta, y la carretera del Coto, que une la MA-7300 con la A-397.

En su momento de mayor despliegue, trabajaron en la zona más de 200 bomberos forestales y 22 medios aéreos, entre helicópteros y aviones.

El domingo por la tarde, la Junta de Andalucía dio el incendio por estabilizado y rebajó la fase 1 de emergencia a fase de preemergencia, en situación operativa 0. También anoche terminaron los confinamientos preventivos de Igualeja y Parauta. Las 11 personas que habían tenido que salir de los diseminados de la zona por seguridad también pudieron volver a sus viviendas.