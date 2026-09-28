El plan de Mar para que los jóvenes universitarios vuelvan al pueblo a trabajar: "El que viene es uno más en la familia"

Mar destaca la importancia de crear oportunidades laborales y acceso a la vivienda para que los jóvenes se queden en el pueblo.

El objetivo es que los jóvenes vean posibilidades de ejercer su profesión en el entorno rural y fomentar el arraigo local.

Mar Orellana tiene 22 años, nació en Benalauría y a los 18 se marchó a Málaga capital, como la chavalería de su edad, para estudiar Marketing, una carrera que le apasiona. Como todos los universitarios que residen en el ámbito rural, encontró su formación en la capital, pero todos los fines de semana volvía a casa porque no cambia a su pueblo "por nada".

Le da rabia que personas con talento abandonen sus localidades por el simple hecho de encontrar un hueco en el sector y, por ello, Mar ha decidido aprovechar sus prácticas en el Área de Turismo del Ayuntamiento de Benalauría, un municipio de 460 habitantes del Valle del Genal, para poner en marcha el proyecto Aúpame, con el que quiere retener a la juventud de su pueblo para que encuentren allí su sitio donde crecer laboralmente.

Mar reconoce que "nunca he tenido una vocación como tiene todo el mundo". Desde pequeña le atraían la edición de vídeo y la fotografía, y a la hora de elegir estudios optó por Marketing porque era un campo que le interesaba y no tenía claro qué otra cosa hacer.

Pero comenzar la carrera le confirmó que su elección había sido mucho más que positiva. Explica que le gusta "muchísimo todo lo que se puede hacer" porque tiene muchas ramas, desde el análisis de datos hasta las redes sociales. Estas últimas, junto con la edición de vídeo, son hoy el centro de su trabajo diario en el Consistorio.

Su vínculo con el pueblo no se ha roto durante los años de estudio. Mar cuenta que en Benalauría encuentra actividades que le permiten respirar tras semanas rodeada de asfalto. Le encanta disfrutar del senderismo, una de las disciplinas deportivas que le ofrece su pueblo con la naturaleza a la puerta de casa.

Aúpame, una idea propia

Aúpame nace de una propuesta presentada por Mar al Ayuntamiento con un objetivo claro, conectar el talento de los estudiantes con las necesidades y oportunidades de Benalauría. Ella lo describe como un proyecto de prácticas que une a los estudiantes del municipio y fomenta el arraigo. La idea es aprovechar el talento joven, que los estudiantes adquieran experiencia y que comprueben qué posibilidades hay de ejercer su profesión dentro del pueblo o desde él.

El proyecto se dirige a quienes están terminando su grado y quieren aportar ideas a su municipio. Los estudiantes presentan una propuesta para mejorar, innovar y hacer crecer el pueblo, y quienes resulten seleccionados podrán realizar sus prácticas en el Ayuntamiento para dar sus primeros pasos y desarrollarla.

De momento no ha habido contacto de estudiantes interesados. Mar explica que el proyecto ha nacido este verano y la universidad acaba de empezar el curso, así que la previsión es que las primeras solicitudes lleguen de cara al siguiente. Los universitarios que quieran informarse pueden acudir al Ayuntamiento o escribir a sus redes sociales. Mar subraya que la iniciativa se dirige a los jóvenes del pueblo que quieran quedarse en Benalauría.

La joven termina sus prácticas profesionales el 30 de septiembre. Comparte equipo con Bernardo, el agente de turismo rural contratado en el marco del Programa Activa-T Joven que también apareció hace unas semanas en EL ESPAÑOL de Málaga. Hacen un gran equipo demostrándose que apostando por el talento joven siempre se gana. "Repartimos el área de turismo. Mi parte es marketing y me centro, sobre todo, en la parte digital", sostiene.

Desde el perfil Explora Benalauría, en Instagram y Facebook, Mar publica vídeos de rutas, recorridos por el pueblo y escenas de la vida cotidiana, paisajes del día a día de la localidad. Su objetivo es dar visibilidad al municipio ante los turistas y mostrar que en un pueblo hay vida: una vida real, sin artificios ni escenas pensadas especialmente para ellos.

Preguntada sobre el temor a que el turismo diluya la identidad del pueblo, Mar admite que el equilibrio "es un poco complicado" de lograr, pero no imposible. Su meta es atraer visitantes que pernocten en lugar de pasar el día, y familias con niños que den vida al municipio, sin perder el alma de Benalauría.

Uno de sus contenidos de más éxito es el que enumera las ventajas de vivir en un pueblo de 460 habitantes. Mar cuenta que en los comentarios hay gente que dice que se iría a vivir allí, o que no sabía que Benalauría tenía todo eso. "Es algo que nos llamó la atención, hay interés en vivir en el ámbito rural", recuerda.

Para Mar, retener a los jóvenes talentos en el pueblo exige actuar en dos frentes. El primero es crear oportunidades laborales acordes con una carrera universitaria, y Aúpame es su manera de impulsarlas. El segundo es el acceso a la vivienda, un aspecto que considera muy importante fomentar. "Sin precios adecuados no se puede conseguir nada".

También defiende que hay que cambiar el enfoque del discurso sobre los pueblos. En lugar de hablar solo de lo que "les falta", la joven cree que el punto está en poner en valor la naturaleza, las tradiciones y los productos locales. Todos esos aspectos que suman.

Mar rechaza el prejuicio de que en un pueblo pequeño no pasa nada. Tienen torneo de fútbol de 24 horas, un sinfín de fiestas repartidas a lo largo del año y otras actividades de convivencia que dan mucha vida al pueblo. Asegura que "aquí no nos aburrimos".

Como autóctona del lugar, confiesa a los lectores de EL ESPAÑOL de Málaga que su rincón favorito del pueblo es el Área Recreativa El Bailadero, recorriendo la conocida como ruta 'Al Bailaero', un espacio natural con merenderos, zona de ejercicios y un mirador, donde se celebra la romería. Mar lo propone para pasar el día en familia o con amigos y hacer una caminata. "Desconectas seguro".

A quienes llegan de fuera les promete un trato familiar. Asegura que "la persona que viene es una más de la familia" y que en Benalauría hay de todo, y si algo falta... está cerca. "Aquí se puede vivir, que no nos falta de nada", vende con gracia la joven.

Cuando termine sus prácticas, Mar quiere seguir creciendo profesionalmente y hacerlo desde su pueblo. Cuando se le pregunta si querría dedicar su vida a Benalauría, responde sin dudar: "Yo siempre. Todo lo que sea para que mi pueblo vaya mejor, en esto estoy".