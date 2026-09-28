Controlado el incendio forestal de Igualeja: casi un centenar de efectivos siguen desplegados sobre el terreno

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Las claves Generado con IA El incendio forestal de Igualeja ha sido controlado y los efectivos trabajan en tareas de remate y liquidación. Actualmente permanecen en la zona 82 bomberos forestales, técnicos, agentes medioambientales y equipos logísticos, sin medios aéreos. El fuego comenzó el sábado por la noche y obligó al desalojo preventivo de una vivienda y al confinamiento temporal de Igualeja. Las carreteras afectadas ya han sido reabiertas y las personas evacuadas han podido regresar a sus viviendas.

El incendio forestal de Igualeja está controlado. El Plan Infoca lo ha anunciado este lunes a primera hora de la mañana en redes sociales. Los efectivos que siguen sobre el terreno se dedican ahora a las labores de remate y liquidación del fuego.

Gracias al trabajo de los bomberos durante el fin de semana, así como el cese del viento y la llegada de la lluvia, el dispositivo que queda en la zona en la mañana de este lunes es mucho más pequeño que el del domingo. Trabajan 82 bomberos forestales, 4 técnicos de operaciones (TOP), 1 encargado de logística, 3 agentes medioambientales y 1 subdirector del Centro Operativo Provincial (COP).

En tierra siguen 6 autobombas, además de 1 módulo de oficina técnica y 1 unidad médica. El último balance del Infoca ya no incluye medios aéreos. En su momento de mayor despliegue, el domingo, el incendio llegó a movilizar a más de 200 bomberos forestales y 22 medios aéreos, entre helicópteros y aviones.

El fuego se declaró a las 22.19 horas del sábado cerca del paraje Mirador de Igualeja. De madrugada, los servicios de emergencia desalojaron de forma preventiva una vivienda en la que había 3 personas.

El domingo por la mañana, el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, activó la fase de emergencia del Plan Infoca en situación operativa 1. La dirección de la emergencia ordenó entonces confinar Igualeja.

El viento complicó la extinción durante las primeras horas. El análisis preliminar de la Unidad Técnica de Análisis del Fuego (UTAF) registró por la noche vientos de entre 30 y 35 kilómetros por hora, con rachas de entre 50 y 60 kilómetros por hora.

El incendio obligó a cortar la carretera MA-7304 entre los puntos kilométricos 0 y 7, en Parauta, y la carretera del Coto, que une la MA-7300 con la A-397.

El domingo por la tarde, la Agencia de Emergencias de Andalucía dio el incendio por estabilizado y rebajó el Plan Infoca a la fase de preemergencia, en situación operativa 0. Con ello terminaron los confinamientos preventivos de Igualeja y Parauta. Las 11 personas que habían tenido que salir de los diseminados de la zona pudieron volver.

La A-397 entre Ronda y San Pedro de Alcántara, la última carretera que seguía con restricciones, volvió a abrirse al tráfico a las 06.00 horas de este lunes. Afortunadamente, aunque de inicio parecía que el incendio podría tener muy mal pronóstico, todo ha quedado en un gran susto. No ha trascendido cuántas hectáreas van ya afectadas.