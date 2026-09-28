El núcleo malagueño pasa de 10,85 a 8,76 millones de usuarios entre enero y agosto, mientras el servicio afronta un año marcado también por averías e incidencias. Más información:

El Cercanías de Málaga se desinfla tras el fin de la gratuidad: pierde 2,08 millones de viajeros en ocho meses

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Las claves Generado con IA El Cercanías de Málaga perdió 2,08 millones de viajeros entre enero y agosto de 2026, un 19,2% menos respecto al mismo periodo de 2025. El fin de la gratuidad de los abonos, que terminó en junio de 2025, ha provocado una notable caída en la demanda del servicio. Durante el periodo de abonos gratuitos, el Cercanías alcanzó su récord histórico en 2024 con 17,128 millones de viajeros. Además del aumento de precios, el servicio se ha visto afectado en 2026 por averías, cancelaciones, obras e incidencias externas e internas.

Durante casi tres años, viajar habitualmente en el Cercanías de Málaga tuvo un ingrediente excepcional: podía salir gratis.

El abono recurrente impulsado por el Gobierno permitía realizar viajes ilimitados durante su periodo de validez y recuperar la fianza siempre que se cumplieran las condiciones establecidas.

El sistema estuvo vigente durante la primera mitad de 2025 y terminó el 30 de junio de aquel año. Desde julio, el viajero habitual pasó a pagar por el abono, aunque con una tarifa fuertemente bonificada.

Aquel periodo coincidió con un crecimiento extraordinario del uso del tren en Málaga. En 2024, el núcleo de Cercanías alcanzó su récord histórico con 17,128 millones de viajeros.

Un año después de que terminara la gratuidad general, los datos de demanda dibujan otro escenario.

Entre enero y agosto de 2026, los Cercanías han registrado 8,76 millones de viajeros, frente a los 10,85 millones del mismo periodo de 2025. Son 2,08 millones de desplazamientos menos, una caída del 19,2%.

La comparación resulta significativa cuando se mira únicamente a la primera mitad del año. Entre enero y junio de 2025, los usuarios recurrentes todavía podían utilizar el abono gratuito; en los mismos seis meses de 2026, ya deben pagar el título mensual.

En ese periodo, el Cercanías malagueño ha pasado de 8,10 millones de viajeros a 6,54 millones: 1,56 millones menos, también un 19,2%.

Los datos vienen a confirmar que la gratuidad en el transporte pudo crear una especie de espejismo de demanda, de manera que una parte importante de usuarios se incorporó al Cercanías porque utilizarlo apenas tenía coste.

Lo que permiten las estadísticas de Renfe es comprobar que el retroceso de la demanda es amplio y persistente durante 2026.

Casi todos los meses por debajo de 2025

La evolución mensual resulta especialmente reveladora. Enero arrancó con 891.810 viajeros, un 21,9% menos que los 1,14 millones registrados en enero de 2025.

Febrero fue todavía más acusado. El Cercanías contabilizó 879.380 viajeros, frente a 1,30 millones un año antes. La caída alcanza el 32,6%, la mayor diferencia porcentual de los ocho meses analizados.

Marzo rompe esa tendencia. Con 1,34 millones de usuarios, el registro prácticamente iguala el del mismo mes de 2025, cuando hubo 1,35 millones. La diferencia es de apenas un 0,5%.

Pero el respiro dura poco. En abril la caída vuelve a superar el 20% y se mantiene en ese entorno durante mayo y junio. En julio la distancia se reduce hasta el 10%, mientras que agosto vuelve a ampliar la brecha hasta el 27,4%.

El último mes disponible deja así 1.052.900 viajeros, frente a los 1.450.490 de agosto de 2025. Son 397.590 usuarios menos en un solo mes.

La evolución de viajeros, mes a mes:

Mes Viajeros 2026 Viajeros 2025 Variación Enero 891.810 1.142.100 -21,9% Febrero 879.380 1.304.360 -32,6% Marzo 1.343.910 1.351.010 -0,5% Abril 1.092.290 1.375.850 -20,6% Mayo 1.147.920 1.435.820 -20,0% Junio 1.188.120 1.490.080 -20,3% Julio 1.166.280 1.296.180 -10,0% Agosto 1.052.900 1.450.490 -27,4% Enero-agosto 8.762.610 10.845.890 -19,2%

Fuente: Renfe. Datos de viajeros del núcleo de Cercanías de Málaga.

Del récord de 2024 a una demanda que pierde fuelle

El retroceso de 2026 llega después de que el Cercanías de Málaga tocara techo durante la etapa de los abonos gratuitos. En 2024, el núcleo alcanzó los 17,128 millones de viajeros, un 6,6% más que el año anterior.

La situación cambió a mitad de 2025. El Gobierno sustituyó desde el 1 de julio los abonos gratuitos de Cercanías por un sistema de títulos bonificados: 20 euros al mes para los mayores de 26 años y 10 euros para los jóvenes, mientras que la gratuidad quedó reservada a los menores de 15 años. En 2026, el abono mensual general de Cercanías continúa costando 20 euros.

El precio no es, en cualquier caso, el único elemento que aparece en el nuevo escenario. El Cercanías ha afrontado durante 2026 diferentes episodios de averías, cancelaciones, obras e interrupciones que han afectado a sus usuarios.

En febrero, por ejemplo, varias incidencias provocaron cancelaciones y retrasos en las líneas C-1 y C-2, en una jornada en la que Renfe tuvo que retirar trenes del servicio. En otros momentos del año se han producido afectaciones vinculadas a obras, problemas de señalización y accidentes, algunas de ellas por causas externas a la compañía.

En el informe de puntualidad de agosto, el 65,2% de los minutos de retraso generados por incidencias correspondió a causas externas y el 34,8% a Renfe.