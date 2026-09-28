Nueva oportunidad laboral para un centenar de jóvenes en Málaga: 1,7 millones para facilitar su primer contrato

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Las claves Generado con IA La Diputación de Málaga destina 1,7 millones de euros al Programa Primera Oportunidad para facilitar el primer contrato laboral a un centenar de jóvenes universitarios y titulados de FP. Desde su inicio, el programa ha logrado casi 800 contrataciones y ha invertido más de 12,8 millones de euros en la inserción laboral de jóvenes malagueños. Las ayudas cubren hasta el 85% del coste salarial y la Seguridad Social de los jóvenes contratados, especialmente en municipios menores de 20.000 habitantes. La convocatoria de ayudas estará abierta hasta el 28 de diciembre y se adjudican por orden de solicitud hasta agotar presupuesto.

Un centenar de jóvenes universitarios y titulados de Formación Profesional podrán conseguir su primer contrato este año. Todo ello gracias a la nueva convocatoria del Programa Primera Oportunidad de la Diputación de Málaga que este año está financiado con 1,7 millones de euros.

Cabe recordar que el programa arrancó en el año 2026 para que las empresas malagueñas evitaran la fuga de talento y, al mismo tiempo, para facilitar a los jóvenes un primer contrato profesional, pues en las entrevistas de trabajo a muchos de ellos les pedían una experiencia laboral que no tenían. En este tiempo ha propiciado casi 800 contrataciones.

Tras el éxito de la primera convocatoria, en el año 2016, dirigida a graduados universitarios, en la de 2019 se incluyó a titulados de FP. “En este tiempo hemos ayudado a muchos profesionales que se han incorporado al mundo laboral en sus pueblos y ciudades, en una exitosa iniciativa que refuerza nuestra apuesta por la colaboración público-privada, que tantos buenos resultados nos está dando”, ha explicado Francisco Salado, presidente de la Diputación de Málaga.

El Programa Primera Oportunidad ha supuesto en estos diez años una inversión por parte de la Diputación de Málaga de 12.883.441 euros. De esta cifra, 9,4 millones se han destinado a la contratación de titulados universitarios y casi 3,5 millones, a titulados de Formación Profesional. Gracias a esta iniciativa, hasta el año 2025 se han facilitado un total de 775 contratos de personas jóvenes –575 universitarios y 200 de FP– y, de todos estos jóvenes contratados, 424 han sido mujeres y 351 hombres.

El presidente ha subrayado la alta inserción laboral en las empresas, de modo que la mitad de los contratados se mantiene en ellas una vez que finalizan las ayudas, que alcanzan el 85% del coste salarial y Seguridad Social –cuota patronal– cuando la actividad económica tiene lugar en un municipio menor de 20.000 habitantes o del 70% si es en uno mayor de esa población.

“Esta tasa de inserción pone aún más en valor el Programa Primera Oportunidad por su contribución a la retención de talento en nuestra provincia y por la creación de empleo de calidad, que además se mantiene en el tiempo”, ha apuntado Salado, quien ha destacado la “colaboración indispensable” de la CEM, que se encarga de la difusión, gestión, ejecución y justificación, y también de la UMA y la UNED, que “nos ayudan a hacer llegar el programa a sus alumnos y egresados, así como en la captación y preselección de los titulados universitarios en relación al perfil demandado por las empresas solicitantes”.

Protagonistas del programa

En la presentación de la nueva convocatoria y del balance de estos diez años del programa han participado, además del presidente de la Diputación, la vicepresidenta ejecutiva y secretaria general de la CEM, Natalia Sánchez; el vicerrector de Transferencia, Emprendimiento y Empresa de la UMA, Juan Carlos Rubio, y el director del centro asociado de la UNED en Málaga, Luis Grau.

También han asistido representantes de las empresas que han participado en algunas de estas convocatorias, como Daniel Cañete (Novelingo S.L.), José Miguel Bascones (Navas y Bascones, S.L.), Miguel Torres (Atepo Ingenierias, S.L.) y Antonio Salvador Agüera (Mansel Electricidad y Montaje, S.L.). Del mismo modo, han contado su experiencia algunos de los jóvenes contratados en ediciones anteriores, como Alejandro Fernández, Lourdes Lucas, José Antonio Jiménez y Juan José Martos.

Requisitos

Las ayudas se conceden por régimen de concurrencia no competitiva, es decir, por orden de presentación de las solicitudes y en todo caso hasta agotar presupuesto. Hoy se ha publicado la nueva convocatoria y mañana se inicia el plazo de presentación de solicitudes, que permanecerá abierto hasta el 28 de diciembre.

El programa 2026 financia dos líneas de subvenciones: una, para la contratación de titulados universitarios (dotada con 1,1 millones de euros); y otra, para titulados en Formación Profesional de Grado medio o superior, especialista, máster profesional o certificado del sistema de formación profesional, así como de quienes posean un título equivalente de enseñanzas artísticas y deportivas del sistema educativo (600.000 euros). En total, 1,7 millones de euros para la contratación de un centenar de jóvenes.

Los solicitantes deben desarrollar su actividad económica en un centro de trabajo ubicado en la provincia de Málaga y las personas a contratar deben estar en posesión de la titulación requerida y haber realizado sus estudios en nuestra provincia.

La convocatoria, con todos los detalles y requisitos, puede consultarse en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga del 28 de septiembre.