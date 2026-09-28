Muere José, el propietario del asador de pollos de Cártama que sufrió una explosión este domingo

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Las claves Generado con IA José, propietario del asador de pollos de la Estación de Cártama, ha fallecido tras la explosión de gas sufrida el domingo. El incidente provocó un incendio y el derrumbe parcial del local, afectando también a establecimientos colindantes y viviendas superiores. José y una trabajadora fueron evacuados en helicóptero; ella ya ha recibido el alta, mientras que José fue trasladado en estado crítico y no logró recuperarse. La deflagración se originó por una bombona de gas y las autoridades investigan las causas del suceso.

José, el propietario del asador de pollos de Estación de Cártama (Málaga) que resultó herido grave en la explosión de gas del pasado domingo, ha fallecido. Así lo ha podido saber EL ESPAÑOL de Málaga a través de fuentes cercanas a la familia.

La familia es originaria de Córdoba, y sus restos serán trasladados del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde se encontraba en estado crítico, a la localidad cordobesa de Adamuz, de donde es natural su familia.

José se había llevado la peor parte de la deflagración, que provocó un importante incendio y el derrumbe de parte del techo del local, situado en la avenida de Andalucía de la Estación de Cártama.

Los hechos ocurrieron sobre las 9.50 horas de este domingo 27 de septiembre. A esa hora, varias personas llamaron al Servicio de Emergencias 112 de Andalucía para alertar de la explosión en el establecimiento.

En el interior del asador se encontraban en ese momento José y Luna, una trabajadora. Los dos fueron evacuados en helicóptero a un hospital tras la deflagración. Sin embargo, José estaba muy grave y fue trasladado a la unidad de quemados del Hospital Virgen Macarena de Sevilla. La empleada, que sufrió heridas de menor gravedad, gran parte de ellas en las manos, ya ha recibido el alta, según las mismas fuentes.

Fuentes de Bomberos indicaron que la deflagración de una bombona en la pollería habría provocado el incendio y el derrumbe del local. Las llamas causaron también daños en los establecimientos colindantes, y el humo afectó a las viviendas situadas en las plantas superiores del edificio.

Una vez finalizadas las labores de extinción y aseguramiento de la zona, los bomberos procedieron a limpiar la calzada y retirar los escombros y cristales que dejó la explosión.

El incendio ha dañado los dos locales anexos al asador, una tienda de colchones y el bar Casa Gregorio. Este último permaneció cerrado el domingo por seguridad. Algunas fuentes han explicado que la bondad de José no tuvo límites pese a lo tremendo de lo vivido, ya que, aun quemado, trató de hacer lo posible por salvar a los locales contiguos al suyo.

El 112 trasladó lo sucedido a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales, así como a la compañía responsable del suministro de gas, para tratar de esclarecer las causas de la explosión.