Una impactante imagen de uno de los medios aéreos del Infoca luchando contra las llamas en Igualeja. EFE Igualeja

Estabilizado el incendio de Igualeja: fin del confinamiento en Igualeja y Parauta y vuelta a casa de 11 vecinos

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Las claves Generado con IA El incendio forestal de Igualeja ha sido estabilizado, permitiendo el fin del confinamiento en Igualeja y Parauta. Once personas evacuadas de viviendas dispersas ya pueden regresar a sus casas tras la mejora de la situación. El operativo de extinción, reforzado con más de 170 bomberos y 22 medios aéreos, sigue trabajando para lograr el control total del fuego. Las restricciones en la carretera A-397 se mantienen por precaución, mientras que la circulación en otras vías afectadas se ha normalizado.

El incendio forestal de Igualeja ya está estabilizado. Así lo ha confirmado la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) este domingo. Con el fuego estabilizado, el Plan Infoca comienza la desescalada de la fase de emergencia a la de preemergencia, en situación operativa 0.

Este paso pone fin a todas las medidas de protección a la población como los confinamientos preventivos de Igualeja y Parauta. Las once personas que tuvieron que salir de los diseminados, en las casas más alejadas al núcleo poblacional, ya pueden volver.

El operativo sigue trabajando sobre el terreno y así seguirá toda la noche hasta lograr el control absoluto del fuego. En las carreteras, las restricciones en la A-397 se mantendrán también durante la noche ante la posibilidad de que los vientos sigan cambiando. En el resto de vías afectadas por el incendio, la circulación ya se ha normalizado.

Casi un día de incendio

El fuego empezó a las 22.30 horas del sábado cerca del paraje Mirador de Igualeja. El Plan Infoca movilizó efectivos desde el primer momento que tuvieron constancia y fue reforzando el dispositivo durante la madrugada según avanzaban las llamas.

De madrugada, los servicios de emergencia desalojaron de forma preventiva una vivienda en la que había tres personas. Su presencia en la casa podría poner en riesgo su vida y se tomó esta decisión por prevención.

El domingo por la mañana, el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, activó la fase de emergencia del Plan Infoca en la provincia de Málaga, en situación operativa 1. La dirección de la emergencia ordenó entonces confinar Igualeja como medida preventiva.

El incendio obligó también a cortar por completo la carretera MA-7304 entre los puntos kilométricos 0 y 7, en Parauta. También se cortó la carretera del Coto, que une la MA-7300 con la A-397.

El viento ha sido el protagonista de este domingo y ha complicado mucho la extinción. Durante la noche, el análisis preliminar de la Unidad Técnica de Análisis del Fuego (UTAF) llegó a registrar vientos de entre 30 y 35 kilómetros por hora, con rachas de entre 50 y 60 kilómetros por hora.

Un despliegue que no dejó de crecer

El dispositivo ha ido creciendo a lo largo del domingo. Por la mañana, la Junta contaba en la zona 120 bomberos forestales y 5 autobombas. Para las 08.00 horas estaba prevista la llegada de 5 medios aéreos.

Apenas unas horas después, el Infoca ya sumaba 170 bomberos forestales y 22 medios aéreos. De ellos, 13 eran helicópteros y 9 aviones, entre los que había aviones de carga en tierra, anfibios ligeros y uno de coordinación.

Sobre el terreno trabajaban además 12 técnicos de operaciones, 2 técnicos de extinción, 4 agentes medioambientales y 6 autobombas. Contaban con el apoyo de unidades de meteorología y transmisiones, de drones y de atención sanitaria.

Sanz ha agradecido a los efectivos el gran trabajo de las últimas horas en el incendio de Igualeja. "Mi agradecimiento a todo el operativo de emergencia y a los vecinos por su colaboración. Seguimos trabajando ahora hasta su control y extinción", ha escrito.