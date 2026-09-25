Vecinos de Nacho se concentran hoy contra la violencia en Málaga tras su injusto asesinato: "Nunca se metía con nadie"

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Las claves Generado con IA Los vecinos de Capuchinos y otras asociaciones se concentran para condenar la violencia tras el asesinato de Nacho, un joven de 20 años. Nacho fue asesinado a tiros por error cuando fue confundido con un sicario por un grupo de criminales suecos de origen somalí. Los vecinos exigen más seguridad en el barrio ante el aumento de asesinatos y apuñalamientos en la zona. La víctima era un joven trabajador sin antecedentes, querido por su entorno, cuya muerte ha provocado una gran conmoción en Málaga.

La asociación de vecinos Victoriana de Capuchinos ha convocado para este viernes, 25 de septiembre, una concentración pacífica para condenar la violencia en el barrio y en la ciudad. La cita es a las 19.00 horas en la plaza del Patrocinio, frente a la puerta del cementerio de San Miguel, donde la entidad tiene su sede.

La convocatoria llega justamente una semana después de la injusta y fatal muerte de Nacho, un joven de 20 años asesinado a tiros en una plazoleta de Barcenillas a plena luz del día. cuando fue confundido con un sicario por otro grupo que sí que lo eran de verdad. El cartel difundido por la asociación resume en una sola frase el sentir de los vecinos ante un hecho tan complicado de entender: "No a la violencia".

Se guardará un minuto de silencio en recuerdo del joven fallecido y se leerá un manifiesto condenando la violencia y exigiendo mas seguridad en el barrio, ya que en los últimos tiempos los asesinatos y apuñalamientos son demasiado frecuentes provocando una gran inseguridad entre vecinos y comercios.

A la protesta se sumarán otras entidades vecinales, como la asociación Siempre Las Flores de Huerta Morales. En su llamamiento, esta entidad recuerda que la víctima se crió en el entorno de Ciudad Jardín y apela a la cercanía del dolor para movilizar al barrio entero a acudir a la concentración.

La asociación de Las Flores sostiene en su mensaje que "el recuerdo de Nacho, ese joven de 20 años, hijo único, lleno de planes para toda una vida miserablemente arrebatada, criado en Ciudad Jardín, tiene que ser el acicate que nos lleve a estar presentes y demostrar que Las Flores es un barrio solidario con el dolor, en este caso tan cercano".

Un crimen a plena luz del día

Los hechos ocurrieron el viernes 18 de septiembre, sobre las 11.40 horas, cuando el joven se encontraba sentado en una escalerilla de Barcenillas, como hacía habitualmente. El único error que cometió Nacho es cruzarse desgraciadamente con tres suecos de origen somalí que se acercaron a él y abrieron fuego. Le pegaron dos balazos. Uno en la pierna y otro en la espalda. Se intentó refugiar como pudo en un supermercado Día donde clientes y cajeros trataron de atenderle a la espera de la ambulancia, pero Nacho acabó falleciendo por la gravedad de sus heridas cuando fue trasladado al hospital.

Nacho no tenía antecedentes y vivía con su madre. Fuentes ligadas a la investigación policial lo describen a EL ESPAÑOL de Málaga como un joven "inocente" y "currante". Trabajaba de lo que salía, sobre todo en la obra, y su sueño era ser mecánico de trenes de Renfe.

Esas mismas fuentes explican que "los tres detenidos forman parte de una oficina sueca del sicariato" y que se encontraban en Málaga "al acecho de alguien". Los investigadores todavía tratan de determinar cuándo entraron en España y cuál era el encargo que habían venido a cumplir, aunque una de las líneas de investigación es que este grupo estuviera buscando a Ümit, un conocido narco turco que fue tiroteado el martes, cinco días después de la muerte de Nacho, que podría haber roto los planes de la banda rival.

Se sospecha que el grupo de sicarios que disparó a Nacho por confusión, creyendo que estaba haciendo una contravigilancia, estaba en Málaga para matar al turco, pero como fueron detenidos, la banda de los Dalton tuvo que buscar un segundo grupo para seguir con su plan de ejecución contra Ümit que abrió fuego la noche del martes en el Muelle Uno sin lograr dejarle con vida, pero sí malherido.

La muerte de Nacho ha dejado helados a su familia y a sus amigos. Su madre aseguró en un comunicado a los medios que "siempre supe que no estaba vinculado a nada delictivo". "Todo lo contrario, amaba a su madre y a sus amigos", añadió.

Una de sus amigas escribió en redes sociales que "nunca se metía con nadie, nunca buscaba problemas, siempre ha tenido un corazón enorme". Ese es el recuerdo que los vecinos quieren llevar esta tarde a la plaza del Patrocinio, bajo el mismo lema que encabeza la convocatoria: "No a la violencia", con el objetivo de que no haya más Nachos en la ciudad que pierdan su vida injustamente.