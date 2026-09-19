El joven tiroteado en Málaga cuando estaba sentado en un banco muere y son ya tres los detenidos por el homicidio

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Las claves Generado con IA Un joven español de 20 años ha fallecido tras recibir varios disparos en la calle Barcenillas, Málaga. La Policía Nacional ha detenido a tres personas presuntamente implicadas en el homicidio en el marco de la Operación Brown. El ataque ocurrió cuando la víctima estaba sentada en un banco cerca de su domicilio; los agresores huyeron tras los disparos. La investigación sigue abierta y la Policía no ha revelado aún el móvil ni la relación entre los detenidos y la víctima.

El joven español de 20 años que inicialmente resultó herido este viernes tras recibir varios disparos en la calle Barcenillas de Málaga ha fallecido finalmente, según la información aportada por la Policía Nacional, que confirma el homicidio.

En el marco de la denominada Operación Brown, un amplio dispositivo policial ha logrado la detención de tres personas presuntamente implicadas en el ataque.

Los hechos se produjeron alrededor de las 11.40 horas del viernes en esta vía de la zona centro de Málaga.

Según la información facilitada por la Policía Nacional, varios testigos alertaron de que se habían producido disparos. La víctima se encontraba sentada en un banco próximo a su domicilio cuando tres hombres se acercaron y efectuaron varios disparos contra ella.

A las 13.20 horas, la Policía informaba inicialmente de un joven herido por arma de fuego que había sido evacuado a un hospital y de un detenido por su presunta implicación en los hechos. La investigación permanecía entonces abierta.

La investigación fue asumida por agentes de la UDYCO Costa del Sol y del GRECO Costa del Sol, que continuaron las pesquisas para localizar a los otros dos hombres que, según la investigación, habrían participado en el ataque.

Las gestiones permitieron localizar en Málaga una vivienda utilizada por el primer detenido. Los agentes llevaron a cabo una entrada y registro en el inmueble y procedieron a detener allí al segundo de los presuntos autores.

La Policía centró entonces sus esfuerzos en localizar al tercero. Los investigadores consiguieron identificarlo plenamente pese a que, después de huir del lugar de los hechos, se había cambiado de ropa y de aspecto con el objetivo de dificultar su localización.

Finalmente, alrededor de las 23.00 horas, los agentes consiguieron localizarlo en una calle de Fuengirola y procedieron a su detención.

De este modo, en menos de doce horas desde el tiroteo, la Policía Nacional había detenido a los tres hombres investigados por su presunta participación en el ataque que acabó con la vida del joven de 20 años.

La investigación continúa abierta para esclarecer por completo las circunstancias del homicidio. La Policía no ha informado por el momento del móvil del ataque ni de la relación que pudiera existir entre los detenidos y la víctima.