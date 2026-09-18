Detenida la madre del alumno de un instituto de Coín tras la agresión brutal a la directora y una profesora que medió

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Las claves Generado con IA La Guardia Civil ha detenido a la madre de un alumno del IES Los Montecillos de Coín por agredir física y verbalmente a la directora y una profesora. El padre y un hermano del alumno están siendo investigados por atentado a la autoridad y daños tras el incidente. La agresión se produjo tras una llamada del centro a los padres por presunto acoso escolar; la familia forzó la entrada y atacó a las docentes. La comunidad educativa ha convocado concentraciones de apoyo y el sindicato CCOO reclama medidas urgentes para proteger al profesorado.

La Guardia Civil ha detenido a la madre de un alumno matriculado en el IES Los Montecillos de Coín (Málaga) tras la agresión física y verbal este jueves a la directora y a una profesora del centro educativo. Concretamente se la relaciona con un delito de atentado a la autoridad.

Fuentes cercanas a la investigación han indicado a EL ESPAÑOL de Málaga que aunque el padre no ha sido detenido hasta el momento sí que se encuentra en calidad de investigado, al igual que un tercero, al parecer un hermano, por atentado a la autoridad y daños.

Apenas tres días después de iniciar el curso, la directora del IES Los Montecillos de Coín y una profesora del mismo centro han sido agredidas físicamente por los familiares de este alumno.

Todo sucedió después de que la dirección del centro llamara por separado a varios alumnos señalados por amedrentar al resto de sus compañeros. Según el relato de testigos del entorno educativo, uno de los estudiantes convocados se habría comunicado con su madre para decirle que le habían pegado dentro del centro, algo que niegan rotundamente.

A raíz de ello, la familia se presentaría en el instituto y forzaría la entrada al centro. Testigos señalan que, al escuchar el ruido, la directora salió a la puerta y se convirtió entonces en el objetivo de la agresión: le habrían tirado del pelo y la habrían derribado al suelo, donde continuaron golpeándola. Otra profesora que acudió a socorrerla también habría recibido golpes.

Tras el incidente, fue necesaria la intervención de la Guardia Civil, que recomendó a las víctimas tramitar el correspondiente parte de lesiones. Según ese mismo relato, las profesoras no pudieron realizar el trámite en su centro de salud habitual porque la familia implicada se encontraba allí tramitando su propio parte, por lo que tuvieron que acudir a un centro de otro pueblo de Málaga.

La Delegación Territorial de Educación ha expresado su "firme rechazo y reprobación" a lo ocurrido y ha afirmado que estas conductas "no pueden encontrar justificación alguna en una sociedad civilizada". La Consejería aseguró haber activado ya el apoyo psicológico y jurídico previsto para el profesorado afectado.

Ante lo sucedido, la comunidad educativa del IES Los Montecillos ha convocado este viernes, a las 9.00 horas, una concentración en las puertas del propio instituto. La iniciativa ha encontrado eco en otros centros de la comarca, que secundarán una concentración silenciosa en solidaridad con el centro de Coín.

Francisco Santos, alcalde de Coín, también ha tenido unas palabras para las víctimas de la agresión. "Es intolerable que nuestros profesionales de la educación tengan que sufrir este tipo de situaciones en el ejercicio de su trabajo, acudiendo a su puesto con miedo y bajo amenazas en muchos casos. Es por ello que queremos mostrar todo nuestro apoyo unánime a la directora y en general, a todo el instituto, en cuantas acciones emprendan para condenar estos hechos", ha escrito en sus redes sociales.

Desde CCOO advierten de que no se trata de un hecho aislado en la educación pública, recordando que el curso pasado ya se registraron episodios similares, como el ataque sufrido por un director de un centro en Ronda.

Para la organización sindical es prioritario frenar este tipo de actos mediante medidas jurídicas, administrativas y una dignificación real de la labor docente. En este sentido, CCOO exige que la administración active de oficio la asistencia jurídica y psicológica necesaria de forma inmediata, priorizando el apoyo a las víctimas sobre la burocracia.

Asimismo, ante la rapidez de los juicios rápidos y las dificultades del profesorado para conseguir defensa en tan poco tiempo, el sindicato ya ha puesto a disposición de la directora sus servicios legales para garantizar una sanción contundente a los agresores.