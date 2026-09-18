Un anciano estrella su coche contra el Ayuntamiento de Mollina: sospechan que fue por la denegación de una prestación

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Las claves Generado con IA Un hombre de 85 años empotró su coche contra la fachada del Ayuntamiento de Mollina. La principal hipótesis es que actuó indignado por la denegación de la dependencia por parte de la Junta de Andalucía. El hombre, vecino conocido en el pueblo, ya había protagonizado otros altercados y podría sufrir problemas de salud mental. No hubo heridos y el conductor fue trasladado al hospital sin lesiones graves; la Guardia Civil investiga el suceso.

Suceso surrealista en Mollina. Un hombre de 85 años estrelló el pasado jueves su vehículo contra la fachada del Ayuntamiento de Mollina. Todo apunta, supuestamente, a que el hombre estaba indignado porque desde la Junta de Andalucía no le habían concedido la dependencia.

Fuentes cercanas al caso han confirmado a EL ESPAÑOL de Málaga que se trata de un vecino de toda la vida del pueblo malagueño de Mollina, conocido por los vecinos por algunos altercados en los últimos meses. Así, indican que este hombre podría sufrir problemas de salud mental, ya que hace relativamente poco también intentó quemar su propia vivienda.

La Guardia Civil ha abierto una investigación en relación con estos hechos, que ocurrieron a las 12.45 horas. A esa hora, el Servicio de Emergencias 112 de Andalucía recibió varias llamadas alertando de que un conductor de avanzada edad se había salido de la vía hasta colisionar el vehículo contra la puerta del Ayuntamiento.

Fuentes municipales han explicado que afortunadamente nadie resultó herido, ya que a esa hora es habitual que transiten muchos ciudadanos haciendo trámites administrativos. Solo el hombre fue trasladado al Hospital de Antequera, aunque sin lesiones graves.

Ahora la investigación se centra en conocer si fue un accidente o no, aunque la principal hipótesis es que el hombre pudiera actuar debido a que la Junta de Andalucía le había denegado la mencionada prestación.