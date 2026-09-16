Málaga suma otro incendio forestal: el Infoca moviliza un helicóptero y 30 efectivos en Pizarra

Un grupo de bomberos del Plan INFOCA de Andalucía. EEM

Las claves Síguenos

Las claves Generado con IA Se ha declarado un nuevo incendio forestal en Pizarra, Málaga, según informa el Plan Infoca. En las labores de extinción participan un helicóptero semipesado, una autobomba y 30 efectivos de tierra. El incendio anterior en Benahavís se encuentra estabilizado, aunque continúa el despliegue de bomberos en la zona.

Mientras los bomberos del Plan Infoca siguen luchando sobre el terreno para lograr la extinción completa del incendio declarado días atrás en Benahavís, otro fuego ha hecho saltar las alarmas en otro punto de la provincia de Málaga.

En concreto, el Plan Infoca informa de la declaración hace algo más de una hora de un incendio forestal en Pizarra.

Las labores de control y extinción de las llamas cuentan en este momento con un helicóptero semipesado, al que se suman una autobomba y un total de 30 efectivos de tierra. En concreto, dos Bricas, un grupo de bomberos forestales, un técnico de operaciones y un agente medioambiental (30 efectivos).

Vídeo de los trabajos de extinción del incendio de Benahavís

En cuanto al fuego de Benahavís, la última actualización dada a conocer por el Plan Infoca precisa que se encuentra estabilizado.

Pese a ello, se encuentran desplegados en el paraje Ermita del Rosario cuatro grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones, dos agentes medioambientales, un encargado de emergencias y dos autobombas.