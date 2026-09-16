Aemet activa el aviso amarillo por lluvias y tormentas en la comarca de Antequera este jueves

Mapa de Aemet con los avisos meteorológicos en Andalucía. Aemet

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Las claves Generado con IA Aemet ha activado el aviso amarillo por lluvias y tormentas en la comarca de Antequera para este jueves, 17 de septiembre. El aviso estará vigente entre las 12:00 y las 20:00 horas, con acumulaciones previstas de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora. Existe una probabilidad de entre el 40% y el 70% de que se produzcan lluvias, tormentas y posible granizo. Antequera es la única comarca de Málaga afectada por este episodio meteorológico.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por lluvias y tormentas en la comarca de Antequera para este jueves, 17 de septiembre.

De acuerdo con los datos aportados por el organismo estatal, el episodio se desarrollará durante la tarde, con el aviso previsto entre las 12.00 y las 20.00 horas.

Según la previsión, las precipitaciones podrían dejar acumulaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.

El aviso, de nivel amarillo y considerado de peligro bajo, presenta una probabilidad de entre el 40% y el 70%.

Además de las lluvias, Aemet advierte de la posibilidad de tormentas que podrían ir acompañadas de granizo.

De acuerdo con las previsiones, la de Antequera es la única comarca de Málaga que se ve afectada por el empeoramiento de las condiciones meteorológicas.