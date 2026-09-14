Tenían 3.000 plantas, 70 kilos de droga y una conexión ilegal a la luz en el sótano de un chalet de Alhaurín de la Torre

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Las claves Generado con IA La Guardia Civil ha detenido a dos hombres y una mujer en Alhaurín de la Torre por cultivo, elaboración y tráfico de drogas, y defraudación de fluido eléctrico. Los arrestados habían convertido el sótano de un chalet en una plantación indoor de marihuana con sistemas profesionales de climatización, ventilación y riego. En la operación se intervinieron unas 3.000 plantas de marihuana, 70 kilos de droga, sustancias anabolizantes y dinero en efectivo. Los detenidos realizaban frecuentes viajes nacionales e internacionales y utilizaban vehículos de alquiler para dificultar su seguimiento. El juez ha decretado su ingreso en prisión provisional.

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres y una mujer en Alhaurín de la Torre por su presunta implicación en el cultivo, elaboración y tráfico de drogas, así como en un delito de defraudación de fluido eléctrico.

Los arrestados habían convertido el sótano de un chalet en una plantación indoor de marihuana equipada con sistemas profesionales de climatización, ventilación y riego.

La operación, denominada Nao2026, se inició después de que los agentes detectaran un fuerte olor a marihuana en el inmueble donde residían los sospechosos. La vivienda también presentaba grandes sistemas de climatización y ventilación, además de un consumo eléctrico muy superior al habitual, indicios que llevaron a los investigadores a sospechar de la existencia de una plantación de cultivo intensivo.

Durante las pesquisas, la Guardia Civil comprobó que los investigados se desplazaban de manera habitual por distintas provincias españolas utilizando vehículos de alquiler de diferentes modelos.

Los cambiaban con frecuencia y en periodos muy breves, presuntamente para dificultar su identificación y seguimiento. También realizaban viajes internacionales frecuentes, entre ellos a Reino Unido y Dubái.

Con la correspondiente autorización judicial, los agentes registraron el chalet y localizaron en el sótano una compleja infraestructura destinada al cultivo de marihuana en interior.

La instalación disponía de equipamiento profesional de ventilación, climatización y deshumidificación, transformadores de potencia, focos LED de gran capacidad y sistemas de riego automatizados para aumentar el rendimiento de la plantación.

El elevado consumo energético necesario para mantener la infraestructura se abastecía mediante una conexión ilegal a la red eléctrica pública. La acometida fraudulenta permitía mantener en funcionamiento los equipos de iluminación, ventilación y climatización sin asumir el coste correspondiente.

En el operativo, los investigadores intervinieron unas 3.000 plantas de marihuana, además de 70 kilogramos de esta sustancia, entre cogollos y polen de hachís, que se encontraban preparados para su distribución. También fueron localizadas grandes cantidades de sustancias anabolizantes y dinero en efectivo.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de guardia de Málaga. Tras tomarles declaración, la autoridad judicial decretó su ingreso en prisión provisional.