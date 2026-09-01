Nuevo intento para construir un mercado municipal en Teatinos: licitan la concesión de la obra y la explotación

Este era el diseño inicial previsto para este mercado. EE

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga ha licitado la concesión para construir y explotar un mercado municipal en Teatinos. El proyecto incluye zona de locales comerciales, puestos de mercado y aparcamiento, con una concesión de 40 años. El mercado estará ubicado en la parcela 'Las Morillas', en la calle Maestro Jiménez, en un único edificio. Las empresas interesadas pueden presentar ofertas hasta el 1 de diciembre; la adjudicataria asumirá los costes de obra y explotación.

El mercado municipal en la barriada malagueña de Teatinos vuelve a estar un poco más cerca tras dos años de parón.

El Ayuntamiento de Málaga ha licitado el contrato de concesión para la construcción y explotación del establecimiento.

Implicará la explotación de zona de local comercial, zona comercial de puestos de mercado y zona de aparcamiento, con un plazo de concesión de 40 años.

Las empresas interesadas en optar a la ejecución de las obras tienen de plazo para presentar sus ofertas a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público hasta el próximo 1 de diciembre.

El mercado estará ubicado en la parcela ‘Las Morillas’ situada en la calle Maestro Jiménez. Habrá un único edificio con uso comercial y aparcamientos.

La empresa que resulte adjudicataria asumirá la totalidad de los costes de ejecución de las obras y de la posterior explotación.

Ya hubo una primera licitación hace dos años pero se declaró desierta. El Ayuntamiento confía en que esta ocasión haya un mayor interés de las empresas para dar un servicio importante de abasto a una zona en continuo crecimiento.