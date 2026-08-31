Feijóo y Moreno arrancan el curso político en Málaga este viernes con la cabeza puesta en Ceuta y las elecciones

Una edición anterior del tradicional acto del PP de los huevos fritos con Feijóo y Moreno. EE

Las claves

Las claves Generado con IA Feijóo y Juanma Moreno inauguran el curso político del PP en Málaga, repitiendo ubicación en la aceitera Molisur de Alhaurín el Grande. El acto estará marcado por la crisis en Ceuta, tras la entrada masiva de migrantes, y el PP se personará en la causa judicial por los hechos. El partido también pondrá el foco en las próximas elecciones municipales y nacionales de 2027, con el objetivo de mantener y ampliar su poder local. Entre los temas clave a tratar figuran la falta de inversiones en infraestructuras de transporte y agua en la provincia de Málaga.

Un año más el PP arrancará el curso político en Málaga, si es que alguna vez se ha parado, rodeado de huevos fritos. Será este próximo viernes a las 13:00, para que vaya entrando el hambre tras los discursos.

Participarán el presidente del partido nacional, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente regional, Juanma Moreno, acompañado lógicamente de los dirigentes locales del PP con Patricia Navarro a la cabeza y de Elías Bendodo, vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local.

El lugar escogido ha sido el mismo del año pasado, la aceitera Molisur en Alhaurín el Grande, que le dio suerte en las pasadas elecciones autonómicas aunque el PP no logró el objetivo de revalidar la mayoría absoluta.

No es un inicio de curso político normal. Nunca lo son porque siempre hay disputas contra el resto de partidos, pero en esta ocasión hay dos grandes temas sobre la mesa.

El primero es la invasión de Ceuta por parte de miles de marroquíes desde hace un mes y la gestión del problema que está realizando el Gobierno de Pedro Sánchez.

Feijóo hablará largo y tendido sobre este asunto. Este pasado sábado dijo en Galicia que el PP se personará en la causa judicial abierta en la Audiencia Nacional que investiga la invasión.

"Los españoles tienen derecho a saber lo que ocurrió. Tienen derecho a saber toda la verdad", afirmó en Pontevedra en el inicio del curso en Galicia.

Juanma Moreno también está teniendo protagonismo en la crisis de Ceuta. Visitó la ciudad, acusó al Gobierno de Sánchez de "no estar a la altura" y se ofreció a prestar la ayuda necesaria.

La situación en Ceuta sigue muy tensa un mes después de la invasión migratoria y de aquí al viernes tendrán muchos más asuntos de los que hablar en el acto de Málaga.

Por otra parte, el 2027 es un año crucial desde el punto de vista electoral. En mayo serán las elecciones municipales y, si no hay adelantos, en julio serán las nacionales.

En el caso de las municipales, el PP tiene mucho en juego ya que ahora gobierna en las grandes localidades de la provincia. Málaga capital, Marbella, Torremolinos, Fuengirola, Benalmádena, Mijas, Estepona, Antequera, Ronda, Vélez Málaga, Rincón...

Su reto es mantenerlo y, si es posible, conseguir algunas mayorías absolutas más. En Málaga capital el candidato volverá a ser Francisco de la Torre. En el resto de municipios se irán anunciando, pero no parece que vaya a haber cambios.

También se tratarán los temas que más afectan a esta provincia, especialmente la falta de inversión en infraestructuras de transporte o de agua.

Si los equipos de los partidos están a tope prácticamente a diario, en lo que queda de 2026 y en el primer semestre de 2027 se les exigirá una marcha más para estar bien posicionados en las campañas electorales.

En el caso de las elecciones nacionales, en el PP esperan no solo ganar -que ya lo hicieron en 2023 con 137 diputados- sino gobernar, que es lo más importante.

Los populares reforzarán las críticas a Sánchez y su gobierno y no les va a faltar material. Ahora está en boga lo de Ceuta y le seguirán las causas judiciales en las que el entorno de Sánchez está inmerso.