Cártama entra en alerta por el virus del Nilo: la Junta pide "evitar las picaduras de mosquito"

Las claves

Las claves Generado con IA Cártama ha sido incluida en alerta por la circulación del virus del Nilo Occidental tras detectarse el virus en mosquitos. La alerta se mantiene hasta el 22 de septiembre y obliga a reforzar el control y tratamiento de mosquitos en la zona. No se han registrado casos humanos en Málaga este año; los 52 casos andaluces se concentran en Sevilla y Huelva. Las autoridades recomiendan usar repelentes, ropa clara, instalar mosquiteras y eliminar agua estancada para prevenir picaduras.

El pueblo malagueño de Cártama figura desde el 25 de agosto entre las áreas en alerta por circulación del virus del Nilo occidental en Andalucía. La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias la incorporó en su comunicado diario este martes tras detectarse positividad del virus en la vigilancia entomológica, es decir, en el control de mosquitos. La alerta se prolongará hasta el 22 de septiembre.

Cártama se suma a Campanillas, en la capital, como los dos puntos de la provincia de Málaga con esta declaración activa. En el conjunto de Andalucía son 27 los municipios en alerta, la mayoría en la provincia de Sevilla.

La declaración responde a un criterio preventivo. En la provincia de Málaga no se ha registrado ningún caso humano de fiebre del Nilo occidental en 2026. Los 52 casos confirmados este año en Andalucía se concentran en Sevilla, con 51, y en Huelva, con 1.

Del total de afectados, 36 han desarrollado una forma leve de la enfermedad y 16 una enfermedad neuroinvasiva. La Consejería contabiliza una defunción. De los 19 pacientes que han precisado ingreso hospitalario, 4 permanecen ingresados.

La situación de área en alerta obliga a intensificar las tres vigilancias, entomológica, animal y humana, en la zona afectada. También implica reforzar la comunicación con la ciudadanía a través de farmacias comunitarias y de enfermería, así como las labores municipales de control y tratamiento de los mosquitos transmisores.

La administración local debe reforzar las medidas de su Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores no solo en los núcleos de población, también en los focos larvarios o refugios de mosquitos adultos situados a menos de 1,5 kilómetros.

A la ciudadanía, la Secretaría de Salud Pública y Promoción de la Salud le recomienda usar repelentes de mosquitos registrados y de uso tópico, cubrir la mayor parte del cuerpo con ropa clara y evitar los olores intensos, como perfumes o jabones aromatizados, que atraen a los insectos.

Entre las medidas domésticas, Sanidad aconseja instalar mosquiteras, emplear insecticidas o repelentes ambientales y apagar las luces innecesarias. Insiste, además, en eliminar el agua estancada en piscinas, albercas, lavaderos, macetas, cubos o juguetes, donde el mosquito deposita sus larvas.

En explotaciones ganaderas, recomienda renovar con frecuencia los bebederos de los animales y evitar charcos, fugas de agua y abrevaderos con poca renovación.

En paralelo, los servicios sanitarios andaluces han estudiado a 515 usuarios para descartar la infección y han realizado despistaje de arbovirosis en 121 casos de meningitis vírica. En el cribado de donantes de sangre, entre el 1 de junio y el 23 de agosto, se han efectuado 4.600 determinaciones.