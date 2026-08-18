Abel, el malagueño detrás de una app que te dice si puedes hacer paddle surf: analiza el mar de 185 playas españolas

Montaje de una foto de Abel, creador de la app, y otra imagen de él haciendo paddle surf. Cedida

Las claves

Las claves Generado con IA Abel Rodríguez, ingeniero malagueño, ha creado PaddleGo, una app que informa sobre el estado del mar en 185 playas españolas para practicar paddle surf. PaddleGo usa un sistema de semáforo (verde, amarillo o rojo) para indicar si es seguro salir al mar, simplificando datos técnicos para usuarios no expertos. La aplicación detecta la playa más cercana y avisa sobre la dirección del viento, factor clave en la seguridad de los practicantes de paddle surf. PaddleGo busca prevenir accidentes y rescates, especialmente entre principiantes, al traducir información meteorológica compleja en mensajes claros y comprensibles.

Una tabla, un remo ajustable y un leash son los materiales que necesitas para hacer paddle surf, pero también es fundamental saber el estado del mar. Con esa idea en la cabeza partió el malagueño Abel Rodríguez para crear PaddleGo, una app que te permite saber la meteorología marina de más de 180 playas españolas.

Todo empezó con una tabla de paddle surf demasiado grande para su salón que compró en pleno confinamiento. Desde el momento en que se pudo salir a la calle y hacer vida normal, cada rato libre los pasaba mirando el mar, preguntando a un amigo que vivía cerca de la playa o mirando diferentes aplicaciones de meteorología que ofrecían datos técnicos.

Su objetivo era conocer los nudos de viento, el oleaje y las alturas de la ola, pero como utilizaban un lenguaje muy técnico, había ocasiones en las que no terminaba de entender la información y si al final podía o no salir con la tabla.

De ese pensamiento y de cargar una y otra vez con "un bulto más" hasta la playa para descubrir que el tiempo no acompañaba, nació PaddleGo, la aplicación que hoy cubre 185 playas en 18 provincias españolas.

El ingeniero malagueño detrás de esta aplicación

Abel Rodríguez es ingeniero de Diseño Industrial y Desarrollo de Productos y trabaja actualmente como Product Marketing Manager en una empresa malagueña de inteligencia artificial para creativos.

La idea de PaddleGo llevaba rondándole la cabeza más de un año, pero no fue hasta su última baja de paternidad cuando encontró el tiempo para materializarla: prototipos, validaciones, calibraciones.

"Cuando todos se van a dormir me quedo actualizando, metiendo nuevas playas y ajustando y actualizando todos los datos que hay pendientes del día", cuenta.

PaddleGo es, de momento, un proyecto de una sola persona, con la ayuda puntual de amigos y familiares que prueban la aplicación y aportan feedback sobre la experiencia de usuario.

Un semáforo para conocer el estado del mar

Uno de los grandes aciertos de PaddleGo, según su creador, es la simplicidad. Frente a aplicaciones que "arrojan muchísimos datos" y generan rechazo entre usuarios no familiarizados con la jerga marinera, PaddleGo reduce toda la información a un semáforo en verde, amarillo o rojo.

Dependiendo del color del semáforo, se sabe si el mar está en calma, si se puede salir con precaución o si es mejor quedarse en tierra.

Al abrir la app, esta detecta automáticamente la ubicación del usuario y muestra la playa registrada más cercana. Además, también te permite conocer la mejor playa para hacer paddle surf en ese momento que está hasta a 30 kilómetros de distancia.

Debajo del semáforo aparecen los datos técnicos como el oleaje, viento o la temperatura del agua para quien quiera conocer en mayor profundidad el estado del mar, pero la app está pensada para que con solo mirar el color se sepa si se puede salir o no.

Otra de las claves de la aplicación es que indica la dirección del viento en tiempo real que si no se conoce bien, puede ser "peligroso", sobre todo, para principiantes. "El viento que viene de tierra, te puede empujar al fondo y cuando estás cansado y quieres volver con el viento en contra, se hace muy difícil", señala Rodríguez.

Al hilo, añade que la mayoría de los rescates a personas haciendo paddle surf ocurren por este motivo.

No todo queda en los datos sobre el viento, la aplicación también manda mensajes para explicar los datos. Por ejemplo, cuando la temperatura del mar es alta, te dice "agüita a 27 grados: esto es un caldito de puchero".

También si hace viento y no está el agua para ir con la tabla te dice: "rachas a 32: sujétate la gorra, mi arma" o "hoy manda el mar: plan B, un espeto y sombrita". En el norte de España, el mismo aviso se adapta con un pincho y un sofá.

Seguridad ante todo

Más allá de ahorrar viajes con la tabla a cuestas para no utilizarlas, el verdadero valor de PaddleGo está en la prevención.

Al traducir información compleja en un aviso comprensible para cualquier persona, la aplicación busca reducir el número de rescates en el mar, especialmente entre principiantes que desconocen los riesgos del viento de tierra.