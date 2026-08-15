La nueva Mafia Turca se asienta en España a tiros: Daltons y Caspers extienden su guerra por la costa

Las claves

Las claves Generado con IA La nueva Mafia Turca, representada por los Daltons y los Caspers, se ha asentado en España, especialmente en la costa mediterránea, y ha protagonizado violentos enfrentamientos armados. El asesinato de Caner Koçer, miembro destacado de los Daltons, en Torrevieja marcó el inicio de una escalada de violencia y venganza entre ambas bandas. Estas organizaciones criminales utilizan redes sociales como Instagram para exhibir armas, lujos y enviar mensajes a sus rivales, mostrando su poder en público. La presencia de la Mafia Turca en España está vinculada al tráfico de drogas y armas, y su actividad ha generado preocupación entre las fuerzas de seguridad por el riesgo de más disputas violentas.

El pasado verano se presentaron en sociedad en España, a su manera, la nueva Mafia Turca. Fue fiel a un estilo gánster, que es liarse a tiros en un destino turístico internacional.

Un año después, se han asentado en España estos nuevos criminales que están creciendo en los últimos tiempos en el tráfico de drogas y armas, con una amplia gama de acceso a armamento de guerra.

Nos referimos a los Daltons y los Caspers, organizaciones criminales que copan actualmente el crimen organizado otomano.

Desde que en julio de 2025 se tirotearon las dos bandas en el parking del Aldi, no han cesado de crecer y de externalizar sus problemas.

El inicio fue un intento de asesinato contra Caner Koçer el 20 de julio de 2025 en el parking del Aldi, en Isdabe.

Koçer era un miembro de los Daltons al que muchos de sus colegas tenían en buena estima y estaba tomando poder dentro de la organización criminal.

Tanto es así que las redes sociales que controlan los Daltons no cesan con los homenajes a Caner Koçer, ya que el pasado 3 de agosto se cumplió un año de su asesinato en Torrevieja (Alicante), por parte de un comando liderado por el pistolero Barak Bulut, que acabó con la vida del capo de los Daltons a tiros en mitad de la calle.

Lo realizaron delante de una madre paseando a un bebé y crearon el pánico en un municipio hasta arriba de personas en las calles y en plena temporada alta. Ese asesinato en Torrevieja fue el aviso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de que estos criminales iban en serio.

Tumba de Tekin Kartal en Turquía. EEM

En 2014, otro capo de la Mafia Turca fue asesinado en Barcelona. Fue contra Tekin Kartal y ocurrió en plena tarde junto al Fórum de la ciudad. Aquel asesinato hizo que cambiaran las tornas en muchos estamentos de la Mafia Turca, ya que los asesinatos de los que estamos hablando tienen relación con la rama kurda de las organizaciones criminales turcas. Por ese asesinato fueron señalados por muchos miembros del hampa turca los Baybasin, se supone que por el crecimiento que estaba teniendo Kartal en Europa.

Un hijo del capo ha vivido en Barcelona y ha pasado temporadas entre Marbella y Torremolinos, recibiendo visitas de figuras con buenas relaciones con el crimen organizado de su país. Todos estos grupos tienen intereses en España.

La Mafia Turca en los últimos años recuperó el postín que tenía en los años 90 y, en el último lustro, fue un socio fiable con la gente de Mayo Zambada, de lo que fue el Cártel de Sinaloa. Entraron fuerte en el mercado de la cocaína y las armas, y eso luego ha creado problemas por las escisiones de estos grupos de jóvenes emergentes.

Tras el asesinato de Koçer, fue objetivo de otro intento de asesinato Furkan Yavuz, que estuvo el día del tiroteo de Isdabe y se encontraba en Torrevieja cuando fue alcanzado Koçer.

A Yavuz lo intentaron matar en el municipio de Binche, en Bélgica, pero milagrosamente, tras unas semanas hospitalizado, se salvó y aún está vivo en paradero desconocido.

Hace unos meses corrió el rumor entre distintos narcos turcos de que uno de sus capos había sufrido un gran robo de cocaína en Valencia y que estaba malherido.

Esto ha sido tendencia porque tanto los Daltons como los Caspers tienen gente de confianza instalada en el Levante español. Una nueva prueba de ello fue la detención de un narco turco el pasado 18 de julio, también en Torrevieja, acompañado por otro compatriota.

Fue detenido el turco porque portaba una pistola. Varios miembros de los Daltons suben imágenes a Instagram geolocalizándose en toda la zona de Alicante, por lo que previsiblemente podría ser miembro de esta organización criminal. No hay que olvidar que claman venganza por el asesinato de Koçer, que precisamente ocurrió en Torrevieja.

Caner Kocer, armado. EEM

La exposición pública de estos criminales es uno de los elementos que más llama la atención. Mientras que durante décadas las organizaciones criminales intentaban mantenerse alejadas de los focos, estos nuevos grupos han convertido las redes sociales en un escaparate de su poder.

Instagram se ha convertido en una herramienta para mostrar armas, vehículos de lujo, viajes y, en algunos casos, la vida de sus miembros en distintos puntos de Europa. También sirve para lanzar mensajes a sus rivales y para mantener una imagen de poder entre sus propios integrantes.

España, y especialmente la costa mediterránea, se ha convertido así en uno de los lugares donde estos grupos han decidido mostrar su músculo. Alicante, Torrevieja, la Costa del Sol y otros puntos turísticos aparecen en las investigaciones y en los movimientos de estos delincuentes.

No es casualidad que muchos de ellos elijan precisamente lugares con una enorme presencia internacional. Son zonas donde pueden mezclarse con miles de turistas, disponer de conexiones con otros países europeos y, al mismo tiempo, mantener relaciones con otros miembros del crimen organizado.

Lo ocurrido durante el verano de 2025 fue, por tanto, mucho más que un enfrentamiento puntual entre dos bandas. Fue la presentación pública de una nueva generación de la Mafia Turca en España.

Los Daltons y los Caspers demostraron que sus guerras internas podían cruzar las fronteras de Turquía y llegar hasta Europa. Y lo hicieron de la forma más visible posible: con armas, sicarios y asesinatos en plena calle.

Un año después, la preocupación está en que aquella exposición pública no haya sido un episodio aislado. La presencia de miembros de estas organizaciones, sus conexiones con otras redes criminales y su interés por el tráfico de drogas y armas hacen que España pueda convertirse en un escenario habitual de sus disputas.

El tiempo dirá si las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado consiguen frenar su expansión o si, por el contrario, estos nuevos criminales continúan asentándose en España y convirtiendo nuestro país en uno de los escenarios de la guerra de la nueva Mafia Turca.