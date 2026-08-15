Investigan la muerte violenta de un hombre de 52 años en Málaga: fue hallado sin vida en su domicilio

Las claves

Las claves Generado con IA Un hombre de 52 años fue hallado muerto en su domicilio de Málaga el 13 de agosto. La autopsia ha confirmado que la muerte fue de etiología violenta. El cadáver presentaba hematomas sospechosos que apuntan a un posible crimen. El Grupo de Homicidios de la Comisaría Provincial de Málaga investiga el caso para esclarecer los hechos.

Muere de forma violenta un hombre de 52 años en Málaga. El varón fue localizado sin vida en su domicilio, en la capital malagueña, la mañana del pasado 13 de agosto.

La Policía Nacional, según las fuentes consultadas, ha abierto una investigación para esclarecer los hechos ocurridos alrededor de este crimen.

Al parecer, el cadáver presentaba hematomas sospechosos de criminalidad. La autopsia ha revelado la etiología violenta de la muerte.

El Grupo de Homicidios de la Comisaría Provincial de Málaga se ha hecho cargo de la investigación para el total esclarecimiento de los hechos.