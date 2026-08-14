Tragedia mortal en el Cercanías de Málaga: fallece una persona arrollada por un tren entre Guadalhorce y Los Prados

Las claves

Las claves Generado con IA Una persona ha fallecido tras ser arrollada por un tren en un punto no autorizado de paso entre Guadalhorce y Los Prados, Málaga. El suceso ocurrió cerca de las 7:30 horas de la mañana tras recibir el aviso en el apeadero de Guadalhorce. El accidente ha provocado retrasos de entre 15 y 20 minutos en la línea C-1 de Cercanías Málaga-Fuengirola. Renfe atribuye las demoras a causas ajenas a la compañía, debido al incidente en la vía.

Una persona ha muerto este viernes por la mañana tras ser arrollada por un tren en un punto no autorizado de paso situado entre las estaciones de Guadalhorce y Los Prados, en Málaga, según han informado fuentes de Emergencias 112 Andalucía.

El aviso se recibió sobre las 7.30 horas, cuando se alertó de que una persona había sido arrollada a la salida del apeadero de Guadalhorce.

Los primeros avisos apuntaban incluso a que podría tratarse de un cadáver. Posteriormente, los servicios de emergencias confirmaron el fallecimiento.

Desde el momento del siniestro, desde el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) han informado en sus redes sociales de que el accidente se produjo en un punto no autorizado de paso entre Guadalhorce y Los Prados, lo que ha obligado a afectar a la circulación ferroviaria en este tramo.

Como consecuencia del arrollamiento, la línea C-1 del núcleo de Cercanías de Málaga, que conecta Málaga y Fuengirola, está registrando retrasos.

En concreto, Renfe ha informado de demoras de entre 15 y 20 minutos, que atribuye a causas ajenas a la compañía.