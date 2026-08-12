El temor ante el eclipse divide a los malagueños: "Tengo las gafas, pero me da miedo que me pase algo si voy a verlo"

Las claves

Las claves Generado con IA El eclipse solar del 12 de agosto ha generado expectación y también temor entre los malagueños por los posibles daños en la vista al observarlo sin protección adecuada. Expertos y afectados, como Mercedes López Romero, advierten de los graves riesgos de mirar al sol durante el eclipse, incluso con gafas de protección homologadas. Muchas personas en Málaga han decidido no salir a ver el eclipse, prefiriendo quedarse en casa por miedo a sufrir daños en los ojos, pese a haber adquirido gafas especiales. El eclipse será visible en Málaga desde las 19:43, alcanzando su punto máximo entre las 20:30 y las 20:38, aunque la franja de totalidad estará más al norte y el sol se pondrá antes de que termine.

La gran expectación creada alrededor del eclipse que va a tener lugar en la tarde de este miércoles 12 de agosto, también viene acompañada de miedo e incertidumbre a raíz de toda la información que ha surgido sobre los daños que podría causar en la vista si una persona está mucho tiempo mirando al sol.

Los expertos llevan varios días alertando de los problemas que acarrearía observar el eclipse solar sin unas gafas homologadas. Esas consecuencias las sufre de primera mano la exdiputada de Ciudadanos en el Parlamento andaluz, Mercedes López Romero.

La almeriense padece una ceguera del 90% por haber mirado fijamente al sol durante un eclipse cuando solo tenía 8 años de edad. Por ello, aconseja no mirar el eclipse ni con gafas de protección y si son niños, menos todavía.

“Me da miedo ver que la gente va a ver el eclipse con niños y todo; no son conscientes del peligro que supone”, ha señalado en declaraciones a EFE.

Sus palabras han llegado a muchos malagueños que, junto a diferentes mensajes que han observado por redes sociales, están decidiendo no ir a ver el eclipse y esperar a que anochezca para salir y buscar un buen sitio para ver la lluvia de estrellas.

Ese es el caso de Cristina y su pareja. Sus amigos han quedado para ir a verlo, pero ellos han decidido quedarse en casa “con las persianas bajadas”.

“Yo tengo unas gafas, pero me da miedo y no me quiero arriesgar a ir y que me pase algo”, señala la malagueña en conversaciones con este periódico.

Además, la pareja también explica que otros conocidos suyos, que también han adquirido las gafas, han decidido quedarse en casa por miedo a lo que pueda pasar. “Mejor prevenir”, concluyen.

Unas gafas para el eclipse también tenía Ángela, pero las suyas las han retirado del mercado porque “eran demasiado oscuras”.

El momento máximo del eclipse le va a tocar saliendo del trabajo y, aunque puede que consiga unas gafas homologadas, asegura que saldrá mirando al suelo y observando a su alrededor, pero no mirará al cielo porque no quiere arriesgarse a sufrir algún daño en la vista.

Por otro lado, Marina López tiene una situación “tensa” en su casa porque su marido y sus hijas están muy interesados en ver el eclipse, pero ella no quiere ir. “Me parece que es correr un riesgo innecesario por menos de un minuto”.

En cambio, Elena Martín sostiene que hoy es “un día muy importante para la historia” y cree que “todos deberíamos ver un acontecimiento como este, siempre y cuando sigamos todas las recomendaciones que nos indican los profesionales”.

Cabe recordar que el eclipse comenzará en Málaga sobre las 19.43 horas y alcanzará su punto máximo entre las 20.30 y las 20.38 horas.

Málaga no verá completo el eclipse porque la franja de totalidad en esta ocasión está situada más al norte y además el sol se pondrá antes de que el eclipse termine.