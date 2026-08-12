Muere un trabajador de 47 años tras chocar su camión contra la fachada de una vivienda en Tolox

Una operadora en la sala regional de 112 Andalucía. 112 Andalucía

Las claves

Las claves Generado con IA Un trabajador de 47 años falleció tras chocar su camión contra la fachada de una vivienda en Tolox, Málaga. El accidente ocurrió sobre las 11:55 horas en la calle Nueva del municipio malagueño. Emergencias 112 Andalucía recibió el aviso y movilizó a los servicios sanitarios y la Guardia Civil, que confirmaron el fallecimiento. Aún se desconocen las circunstancias exactas que provocaron el accidente.

Un trabajador de 47 años murió el pasado lunes tras chocar su camión contra una fachada en el municipio malagueño de Tolox, según han indicado desde el sistema Emergencias 112 Andalucía.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 11,55 horas de este pasado lunes en la calle Nueva en el citado municipio malagueño.

El 112 fue alertado de que un camión había chocado contra la fachada de una vivienda.

De inmediato, dieron aviso a los efectivos del 061 y de la Guardia Civil, quienes confirmaron que un trabajador de 47 años había fallecido. Se desconocen, por el momento, las circunstancias del accidente.