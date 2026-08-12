La Junta pone en el mercado suelo público en Málaga para 232 viviendas: estas son las parcelas

Imagen de la consejera de Vivienda de la Junta de Andalucía. Junta de Andalucía

Las claves

Las claves Generado con IA La Junta de Andalucía pone en el mercado suelo público en Málaga para promover 232 nuevas viviendas. El plan forma parte de la estrategia autonómica para movilizar 735 inmuebles públicos en Andalucía, valorados en al menos 124,3 millones de euros. Las parcelas en Málaga se reparten entre la capital y otros municipios, incluyendo suelos en el Centro Histórico, Universidad y Trinidad-Perchel. La mayoría de los suelos se comercializarán mediante concurso, subasta o enajenación directa al Ayuntamiento, con especial atención a la vivienda protegida.

La Junta de Andalucía pone en marcha un nuevo proceso para movilizar suelo público disponible en la provincia de Málaga con capacidad para promover 232 nuevas viviendas.

La actuación forma parte del Plan Anual de Enajenación de Bienes 2026 de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), que contempla sacar al mercado 735 inmuebles de titularidad pública en el conjunto de la comunidad, con un valor mínimo global de 124,3 millones de euros.

En el caso de Málaga, el plan incluye distintas parcelas residenciales repartidas entre la capital y otros municipios de la provincia.

El listado de activos contempla terrenos destinados a concurso y subasta, además de operaciones de enajenación directa al Ayuntamiento de Málaga.

El objetivo general del plan es movilizar patrimonio público para favorecer la construcción de nuevas promociones residenciales, con especial atención a la vivienda protegida, aunque los activos incluidos presentan diferentes características urbanísticas y fórmulas de comercialización.

El Centro de Málaga

Una parte destacada de las parcelas incluidas en el listado se localiza en Málaga capital, especialmente en el ámbito del Centro Histórico. Son terrenos vinculados a diferentes unidades de ejecución y actuaciones urbanísticas, algunas de ellas con edificaciones existentes.

Entre las parcelas aparecen varias vinculadas a la UE-62 Cobertizo, que deberán ser enajenadas conjuntamente. El listado recoge terrenos en distintos puntos del entorno, con superficies que van desde algunas decenas de metros cuadrados hasta parcelas de varios cientos de metros.

También figuran activos vinculados a otras unidades de ejecución, como UE-67 Pasaje Meléndez (Cabello/Ollerías), UE-69 Rehabilitación Álvarez, UE-68 Ermitaño y UE-6 Alto 18.

En algunos casos, el inventario especifica expresamente que existe una edificación sobre la parcela y señala el número de unidades asociadas al activo.

El listado incorpora igualmente suelo residencial fuera del Centro Histórico. En el ámbito de Universidad, AVRA incluye una parcela de 2.895 metros cuadrados, con una capacidad indicada de 29 unidades, que figura bajo la modalidad de subasta. El precio mínimo roza los 2 millones de euros.

La documentación advierte, además, de que la Agencia es titular en proindiviso del 38,60% de este activo, por lo que los datos económicos asociados están referidos a la participación de AVRA.

También aparece una parcela residencial en Trinidad-Perchel, con una superficie de 257,27 metros cuadrados, en la que la documentación señala que existe una edificación.

Una de las particularidades del plan es que no todos los activos se comercializarán mediante una convocatoria abierta de concurso o subasta. En el listado aparecen varias operaciones bajo la fórmula concurso/adjudicación directa, acompañadas de la indicación de que se trata de una "enajenación directa al Ayuntamiento".

Entre ellas figuran parcelas asociadas a calles como Picachu, Chinchilla, Lagunillas, Dos Aceras, Alta, Grama y Nuño Gómez, además de otra ubicada en Parras.

Plan andaluz

Las 232 viviendas previstas en Málaga forman parte de una operación mucho más amplia. En toda Andalucía, el Plan de Enajenación 2026 de AVRA contempla 327 parcelas residenciales con capacidad para 3.678 viviendas.

De ellas, 2.964 serían viviendas protegidas y 714 libres, sobre terrenos que suman cerca de 375.000 metros cuadrados de edificabilidad.

Por provincias, Cádiz concentra la mayor capacidad residencial, con suelo para 1.102 viviendas, seguida de Huelva, con 692; Granada, con 624; y Sevilla, con 551. Después aparecen Jaén, con 237; Málaga, con 232; Almería, con 146, y Córdoba, con 94.

La movilización se realizará principalmente mediante concursos y subastas, aunque AVRA también contempla fórmulas de colaboración público-privada, incluida la permuta de suelo.

La consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, ha defendido que el objetivo es poner estos terrenos "al servicio de las necesidades de vivienda de Andalucía" y facilitar nuevas promociones, especialmente de vivienda protegida.