El eclipse del 12 de agosto en Málaga coincidirá con el máximo de las Perseidas: "Va a ser una noche brutal"

Las claves

Las claves Generado con IA El eclipse solar del 12 de agosto será visible en toda España, incluyendo Málaga, coincidiendo con el máximo de la lluvia de meteoros Perseidas. Durante la tarde, la Luna tapará el Sol brevemente y, al anochecer, el cielo se llenará de estrellas fugaces conocidas como las Lágrimas de San Lorenzo. Para observar las Perseidas no se necesita equipamiento especial, solo un cielo oscuro y alejarse de las luces de la ciudad para una mejor visibilidad. Se recomienda buscar un lugar con el horizonte despejado para ver el eclipse, ya que se producirá a baja altura durante el atardecer.

El eclipse solar de este miércoles 12 de agosto va a pasar a la historia por dos razones. Por un lado, porque este fenómeno se va a poder ver de manera total y parcial en toda España y por otro lado también será especial porque coincide con la jornada de mayor actividad de las Perseidas.

"Atardecemos viendo el eclipse y esa misma noche, cuando oscurece, se produce el máximo de la lluvia de meteoros", resume Rosa López, presidenta de la Sociedad Malagueña de Astronomía (SMA), que no duda en calificar la combinación de "brutal" desde el punto de vista astronómico.

Cabe recordar que las Perseidas son una espectacular lluvia de meteoros visible desde mediados de julio hasta finales de agosto, conocida popularmente como Lágrimas de San Lorenzo.

De igual forma, López recuerda que el fenómeno de las Perseidas no se limita a una única noche, ya que "se va a producir durante todas las semanas".

Este miércoles va a ser una jornada astronómica completa, ya que primero el Sol será tapado por la Luna y después el cielo se llenará de estrellas fugaces.

Para poder observar estas Perseidas, López señala que no hace falta ningún filtro ni gafas especiales, solo basta con la vista y, sobre todo, un cielo oscuro.

Además, recomienda alejarse de las luces de la ciudad y buscar un horizonte amplio, sin necesidad de que sea hacia el oeste como ocurre con el eclipse, puesto que los meteoros pueden aparecer en cualquier punto del cielo.

Eso sí, conviene dejar que los ojos se adapten a la oscuridad durante unos minutos, sin mirar el móvil, ayuda a captar más estrellas fugaces, sobre todo las más débiles.

Eclipse solar en Málaga

El eclipse, en el que durante algo más de un minuto al atardecer la luna se cruzará con el sol, se verá en todo el país y se producirá a muy baja altura. Por lo que para verlo bien y no perdérselo será recomendable buscar un lugar donde no haya ni montañas ni edificios que bloqueen la vista de la puesta de sol.