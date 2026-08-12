Alhaurín de la Torre lanza una campaña en busca de los vecinos que viven allí pero no están empadronados

Presentación de la campaña de empadronamiento de Alhaurín de la Torre. Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha lanzado una campaña para animar a los residentes no empadronados a registrarse en el padrón municipal. La iniciativa busca reflejar la población real, captar más recursos económicos y favorecer la integración social y cultural de los vecinos. Actualmente hay 47.000 personas empadronadas, de las cuales 5.500 son extranjeras, destacando comunidades del Reino Unido, Italia, Países Bajos, Marruecos y Colombia. El consistorio reclama al Estado actualizar los datos del padrón con mayor inmediatez para mejorar la financiación y la planificación de servicios públicos.

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha puesto en marcha una nueva campaña para animar a las personas que residen de forma habitual en el municipio pero que todavía no figuran en el padrón a formalizar su inscripción.

Bajo el lema Contigo Alhaurín es más, la iniciativa pone especial atención en la población de la Unión Europea y de otras nacionalidades, aunque está dirigida al conjunto de la ciudadanía.

El objetivo es que el padrón municipal refleje de la manera más fiel posible la población real de Alhaurín de la Torre y favorecer la integración de quienes viven en la localidad. Pero detrás de la campaña hay también una cuestión económica: el número de habitantes empadronados influye en los recursos que reciben los municipios de otras administraciones.

El concejal de Economía y Hacienda, Organización Administrativa y Smart City, José Manuel de Molina, ha explicado que el Departamento de Padrón ofrece las facilidades necesarias para realizar el trámite tanto presencialmente en el Ayuntamiento como a través de la sede electrónica municipal.

Más vecinos empadronados, más recursos

El Consistorio sostiene que conseguir que el padrón se aproxime a la población real permitiría al municipio optar a mayores recursos económicos procedentes del Gobierno y de la Junta de Andalucía. Un incremento que, según el Ayuntamiento, debería traducirse también en una mayor capacidad para prestar servicios públicos.

La campaña se presenta, además, como una herramienta de integración. El Ayuntamiento quiere que las personas que viven habitualmente en Alhaurín de la Torre se incorporen plenamente a la vida social, cultural y deportiva del municipio y formen parte de su comunidad vecinal.

El alcalde, Joaquín Villanova, ha presentado la iniciativa junto a De Molina y varios vecinos de distintas nacionalidades, que han participado en el llamamiento a quienes todavía no figuran en el padrón para que regularicen su situación.

5.500 extranjeros empadronados

Los datos aportados por el Ayuntamiento reflejan el creciente peso de la población extranjera en Alhaurín de la Torre. Según el Consistorio, hace aproximadamente 18 meses había 45.000 habitantes empadronados, de los que unos 4.500 eran extranjeros, alrededor del 10% del total.

Actualmente, el padrón municipal contabiliza 47.000 habitantes, de los que aproximadamente 5.500 son de otras nacionalidades. Esto sitúa el peso de la población extranjera cerca del 12% del padrón y supone un aumento de unas 1.000 personas en este colectivo en el periodo señalado.

Las principales comunidades de origen son, por este orden, Reino Unido, Italia, Países Bajos, Marruecos y Colombia.

El Ayuntamiento considera que esta evolución refleja el crecimiento sostenido de la población extranjera y el impacto que tiene en la realidad social y en la prestación de servicios del municipio.

La campaña llega acompañada de una reivindicación dirigida al Estado. De Molina ha reclamado que la actualización de los datos de población municipal se realice con fecha 1 de enero del año en curso, en lugar de utilizar datos con un desfase temporal.

El concejal considera que disponer de cifras más actualizadas permitiría que la financiación y la planificación de los servicios públicos se ajustasen mejor a la población efectiva de cada municipio.