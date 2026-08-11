Rescatan a tres personas que hacían paddle surf en Manilva tras quedar a la deriva mar adentro: una no sabía nadar

Las claves

Las claves Generado con IA Tres personas que hacían paddle surf fueron rescatadas frente a Punta Chullera, en Manilva (Málaga), tras quedar a la deriva mar adentro. Una de las personas rescatadas no sabía nadar y, al parecer, ninguna llevaba chaleco salvavidas. El rescate fue coordinado por Salvamento Marítimo de Tarifa, que utilizó la embarcación Salvamar Gadir y contó con el apoyo de un helicóptero y Guardia Civil. Los rescatados, dos hombres y una mujer, fueron trasladados en buenas condiciones al puerto de Estepona.

Tres personas que practicaban paddle surf tuvieron que ser rescatadas frente a Punta Chullera en Manilva (Málaga) por el Centro de Salvamento Marítimo de Tarifa al encontrarse en apuros en el mar.

El sistema Emergencias 112 Andalucía fue alertado sobre las 21.07 horas de la presencia de tres personas que no podían salir del mar. Al parecer, se encontraban derivando mar adentro a aproximadamente media milla de la costa.

La persona alertante informó a emergencias de que le habían comentado que una de las personas que se encontraba haciendo paddle surf no sabía nadar. Además, al parecer, no llevaban chalecos salvavidas.

De inmediato, dieron aviso al Centro de Coordinación de Salvamento (CCS) de Tarifa, a la Policía Local, al 061 y a la Guardia Civil.

Así, desde el Centro de Salvamento Marítimo de Tarifa se movilizaron de inmediato la embarcación Salvamar Gadir y el helicóptero Helimer 222, al tiempo que se mantuvo contacto permanente con el alertante y se coordinó la actuación con Guardia Civil, que movilizó una patrulla por tierra, y 112 Andalucía.

Tras las referencias facilitadas desde tierra por el alertante, la Salvamar Gadir pudo localizar a las tres personas, según han informado desde Salvamento Marítimo.

A las 21.53 horas la unidad informó de que los tenía al costado y procedía a embarcarlos, confirmando tres minutos después que las tres personas, dos hombres y una mujer, se encontraban ya a bordo en buenas condiciones.

La Salvamar Gadir trasladó a los rescatados al puerto de Estepona (Málaga), mientras que el helicóptero Helimer 222 regresó a su base al no ser necesaria su intervención directa.