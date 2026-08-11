Renfe da la vuelta a cuatro AVE entre Málaga, Granada y Barcelona: estos son los nuevos horarios

Las claves

Las claves Generado con IA Renfe modificará desde el 14 de septiembre los horarios de cuatro servicios AVE entre Barcelona, Málaga y Granada. El AVE Barcelona-Málaga pasará de salir por la tarde a hacerlo por la mañana, y el sentido inverso pasará a la tarde. Los trenes Barcelona-Granada y Granada-Barcelona también intercambian sus horarios, pasando uno a la tarde y el otro a la mañana. Se mantienen todas las conexiones y el número de plazas, adaptando la oferta a las franjas de mayor demanda.

Renfe modificará a partir del próximo 14 de septiembre los horarios de cuatro servicios AVE que conectan Barcelona con Málaga y Granada, una reorganización que cambiará de forma notable las horas de salida de estos trenes aunque mantendrá todas las conexiones actuales y el número de plazas disponibles.

La compañía ferroviaria asegura que el ajuste responde a la necesidad de adaptar mejor la oferta a los patrones de movilidad y concentrar una mayor disponibilidad de plazas en las franjas horarias con más demanda.

Los cambios afectan a las relaciones Barcelona-Málaga y Barcelona-Granada, tanto en sentido Andalucía como hacia Barcelona. En la práctica, los horarios de dos servicios se intercambian entre sí, modificando las opciones disponibles para los viajeros que utilizan estas conexiones.

Uno de los cambios más relevantes afecta al AVE que actualmente conecta Barcelona Sants con Málaga María Zambrano por la tarde.

Hasta ahora, este servicio parte de Barcelona a las 15:41 horas y llega a Málaga a las 22:47 horas. A partir del 14 de septiembre, pasará a salir de Barcelona a las 8:30 horas, con llegada a Málaga a las 15:11 horas.

Es decir, el tren que actualmente permite viajar de Barcelona a Málaga durante la tarde pasará a convertirse en una conexión de mañana, con llegada a la capital de la Costa del Sol a primera hora de la tarde.

El cambio también tiene su reflejo en el sentido contrario.

El AVE Málaga-Barcelona que actualmente sale de María Zambrano a las 8:22 horas y llega a Barcelona Sants a las 14:54 horas pasará a circular por la tarde.

Desde el 14 de septiembre, la salida de Málaga será a las 15:50 horas, con llegada a Barcelona a las 23:00 horas.

Así quedan los horarios Málaga-Barcelona

Barcelona → Málaga



Actualmente: 15:41 → 22:47 horas

Desde el 14 de septiembre: 8:30 → 15:11 horas



Actualmente: 15:41 → 22:47 horas Desde el 14 de septiembre: 8:30 → 15:11 horas Málaga → Barcelona



Actualmente: 8:22 → 14:54 horas

Desde el 14 de septiembre: 15:50 → 23:00 horas

La reorganización afecta igualmente a los servicios AVE entre Barcelona y Granada.

El tren que actualmente sale de Barcelona Sants a las 8:30 horas y llega a Granada a las 14:48 horas pasará a hacerlo por la tarde. A partir del 14 de septiembre, la salida desde Barcelona será a las 15:41 horas, con llegada a Granada a las 23:13 horas.

En sentido contrario se produce el cambio inverso. El AVE Granada-Barcelona que actualmente parte de Granada a las 15:35 horas pasará a salir a primera hora de la mañana. La nueva salida será a las 7:55 horas, con llegada a Barcelona Sants a las 14:54 horas.

Así quedan los horarios Barcelona-Granada

Barcelona → Granada



Actualmente: 8:30 → 14:48 horas

Desde el 14 de septiembre: 15:41 → 23:13 horas



Actualmente: 8:30 → 14:48 horas Desde el 14 de septiembre: 15:41 → 23:13 horas Granada → Barcelona



Actualmente: 15:35 → 22:59 horas

Desde el 14 de septiembre: 7:55 → 14:54 horas

Renfe avisará a los viajeros que ya tengan billete

Los pasajeros que ya hayan comprado un billete para alguno de los servicios afectados recibirán información de Renfe a través de diferentes canales.

La compañía prevé contactar con estos clientes mediante correo electrónico, SMS, atención al cliente y soportes digitales para ofrecerles alternativas de viaje.

En caso de que el nuevo horario no se adapte a sus necesidades, Renfe permitirá realizar cambios o anulaciones sin coste, según la información facilitada por la compañía.

Renfe recomienda además consultar los horarios actualizados antes de viajar a través de sus canales oficiales de información.

Los billetes pueden adquirirse y consultarse a través de las taquillas y máquinas autoventa de las estaciones, la aplicación de Renfe, el teléfono 912 320 320 y la web de la compañía.