Alberto Castellón, investigador: "Una vez que has visto un eclipse de sol, repites porque es una experiencia única"

El investigador de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga (UMA) y profesor de la Sociedad Malagueña de Astronomía, Alberto Castellón. EFE/Gregorio Marrero

Las claves

Las claves Generado con IA El 12 de agosto se producirá un eclipse solar parcial muy profundo en el sur de España, cubriendo hasta el 95% del sol en Málaga. Este eclipse será visible en todo el país, aunque se observará mejor en la zona centro y norte peninsular, donde la franja de totalidad está más presente. El fenómeno provocará un notable oscurecimiento y descenso de temperatura, aunque en el sur no se hará completamente de noche. Se recomienda buscar lugares sin montañas ni edificios para observar el eclipse y utilizar gafas o visores certificados para proteger la vista.

La luna no llegará a ocultar en su totalidad al sol en el sur de España el 12 de agosto, pero será "un eclipse parcial muy profundo" que, por ejemplo en la provincia de Málaga, llegará a cubrir al astro en un 95 por ciento, lo que conllevará un oscurecimiento y la bajada de temperaturas.

Este eclipse, en el que durante algo más de un minuto al atardecer la luna se cruzará con el sol, se verá en todo el país, ya que España es "testigo de excepción" de un fenómeno astronómico "excepcional" conocido como Trío Ibérico, que incluye otros dos en 2027 y 2028, ha explicado a EFE el investigador de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga (UMA) y profesor de la Sociedad Malagueña de Astronomía, Alberto Castellón.

El eclipse de este año "se verá mejor de Madrid hacia arriba" porque la franja de totalidad cubrirá principalmente la zona centro y el norte peninsular, pero también se podrá ver en Málaga y "va a ser muy espectacular".

En la provincia, la luna no llegará a ocultar totalmente el astro rey aunque lo hará en un 95 por ciento y, aunque “será parcial, será un parcial muy profundo”, ha aclarado Castellón, que se confiesa un entusiasta de este fenómeno astronómico: “Una vez que has visto un eclipse de sol, repites porque es una experiencia única”.

En el sur de España no se hará "de noche" como en provincias como Valencia, León, Zamora, Salamanca o Segovia, pero "se va a notar un oscurecimiento y una bajada de la temperatura importante", ha detallado.

El eclipse del día 12 será el primero de estas características que se puede ver en la Península Ibérica desde hace más de cien años, ya que el anterior tuvo lugar en 1912.

Lugares sin montañas ni edificios

Este fenómeno se producirá a muy baja altura por lo que para verlo bien y no perdérselo será recomendable buscar un lugar donde no haya ni montañas ni edificios que bloqueen la vista de la puesta de sol, según ha aconsejado Castellón.

En cuanto a las precauciones a adoptar para verlos, Castellón recomienda utilizar gafas o visores certificados para proteger la vista y no quitarse las gafas mientras haya un rayo de sol para evitar quemaduras.

Ha subrayado que “hay que olvidarse de usar radiografías para mirar un eclipse de sol” porque pueden causar daños irreversibles en los ojos.