Noche asfixiante en Málaga: el termómetro alcanza los 34ºC y este lunes llegarán los 41ºC

Cientos de personas disfrutan del inicio de las vacaciones del mes de agosto en la Playa de Rincón de la Victoria (Málaga), este domingo. EFE/ Gregorio Marrero

Las claves

Las claves Generado con IA La provincia de Málaga vive una nueva ola de calor, con temperaturas que superaron los 34ºC durante la madrugada. Se espera que este lunes las temperaturas alcancen los 41ºC en algunas zonas, con aviso naranja activado en Sol y Guadalhorce. El fenómeno del terral está favoreciendo el intenso calor en el litoral malagueño. La Axarquía está bajo aviso amarillo, con máximas previstas de hasta 38ºC, y se recomienda extremar precauciones ante el calor.

La provincia de Málaga ha comenzado este lunes inmersa en una nueva ola de calor, con una madrugada en la que los termómetros apenas han dado tregua.

Algunas estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) registraron temperaturas superiores a los 34 grados poco después de la medianoche, un anticipo de una jornada en la que se esperan máximas de hasta 41ºC y por la que permanece activado el aviso naranja.

Los datos de la red de observación de la Aemet reflejan que, a las 00.00 horas, la estación del Aeropuerto de Málaga marcaba 34,2ºC, mientras que la ubicada en la capital registraba 33,5ºC. Veinte minutos después, el Centro Meteorológico de Málaga anotaba 32,6ºC, evidenciando una noche excepcionalmente cálida en buena parte del litoral malagueño. Estos tres registros se han posicionado entre los diez más elevados de toda España.

La situación irá a más a medida que avance la jornada. La Aemet ha activado el aviso naranja por altas temperaturas en las comarcas de Sol y Guadalhorce, vigente entre las 13.00 y las 21.00 horas de este lunes.

En estas zonas se esperan máximas de 39ºC, aunque el organismo estatal advierte de que en el curso bajo del río Guadalhorce podrían alcanzarse de forma puntual los 41ºC.

Este episodio estará además favorecido por la presencia del terral, el viento cálido y seco que sopla desde el interior hacia la costa y que suele disparar las temperaturas en el litoral malagueño.

Aviso amarillo en la Axarquía

Además del aviso naranja, la comarca de la Axarquía permanecerá bajo aviso amarillo durante la misma franja horaria, entre las 13.00 y las 21.00 horas, donde las temperaturas máximas podrían llegar a los 38ºC.

La previsión apunta a una jornada de calor muy intenso, especialmente durante las horas centrales del día, por lo que se recomienda extremar las precauciones. Entre las principales recomendaciones figuran evitar la exposición al sol en las horas de mayor insolación, mantenerse bien hidratado, reducir la actividad física al aire libre y prestar especial atención a las personas mayores, los menores y quienes padecen enfermedades crónicas.

Las altas temperaturas se enmarcan en un episodio de calor que afecta también a otras provincias andaluzas. En Almería, la Aemet mantiene activado el aviso amarillo en varias comarcas, donde se prevén máximas de entre 37 y 38 grados durante la tarde.