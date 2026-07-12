El restaurante a pie de playa donde la princesa Leonor fue clienta "sin protocolos ni formalidades"

Las claves

Las claves Generado con IA La princesa Leonor visitó el chiringuito El Saladero en Caleta de Vélez durante sus vacaciones en Málaga, acompañada de amigos y sin protocolos formales. El establecimiento, famoso por sus pescados y mariscos a la brasa de producto local, recibió por primera vez a un miembro de la Casa Real. Leonor intentó pasar desapercibida usando una gorra, pero fue reconocida por algunos clientes, quienes respetaron su privacidad durante la visita. El Ayuntamiento de Vélez-Málaga destacó la elección de la princesa para disfrutar de la gastronomía local en un ambiente relajado a pie de playa.

En agosto de 2024, la princesa Leonor disfrutó de unos días de vacaciones con sus amigos en la provincia de Málaga. Su visita a la zona no pasó desapercibida: rápidamente se conoció los lugares en los que estuvo, como es el caso del chiringuito El Saladero de Caleta de Vélez, en la localidad malagueña de Vélez-Málaga.

"No sabíamos que estaba ahí, nos avisaron los clientes", contó a EL ESPAÑOL de Málaga Juan Jiménez, uno de los responsables del establecimiento.

Este chiringuito se especializa en pescados y mariscos a la brasa con producto local, del puerto pesquero de Caleta de Vélez. También ofrecen paellas, arroces, guisos y platos tradicionales. "Un cliente habitual nos reservó una mesa, pero no comentó nada especial, fue inesperado", aseguró Jiménez.

En todo momento, Leonor llevaba una gorra para no ser reconocida, aunque no lo consiguió. Su equipo de seguridad también llamaba la atención. "Los clientes comenzaron a darse cuenta, pero nadie la molestó", señaló el responsable del chiringuito, que no recuerda la comanda exacta de la mesa. "Yo estaba en cocina y no los atendí, pero seguro que tomaron pescados y mariscos a la brasa", añadió.

















Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Saladero - Caleta (@el_saladero_caleta)

La visita de Leonor al chiringuito El Saladero no se extendió mucho, y algunos comensales decidieron pedirle una foto antes de marcharse, aunque no trascendieron imágenes. "Es la primera vez que recibimos a un miembro de la Casa Real, es un orgullo para nosotros", subrayó Jiménez.

Este chiringuito abrió en 1965 y está situado a unos 400 metros del puerto de Caleta de Vélez, que destaca por la importancia de la flota pesquera que tiene como base ese recinto y del pescado que captura.

👸 La Princesa Leonor ha elegido nuestra tierra para disfrutar de una tarde tranquila y degustar lo mejor de nuestra gastronomía a pie de playa.



Sin protocolos ni formalidades, ha disfrutado entre amigos, de una tarde de verano en uno de los chiringuitos de Caleta de Vélez.

… pic.twitter.com/5lW6YtpECu — Ayto Vélez-Málaga (@AytoVLZ) August 23, 2024

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga también destacó la visita de Leonor al municipio. "La princesa Leonor ha elegido nuestra tierra para disfrutar de una tarde tranquila y degustar lo mejor de nuestra gastronomía a pie de playa. Sin protocolos, ni formalidades, ha disfrutado entre amigos, de una tarde de verano en uno de los chiringuitos de Caleta de Vélez", comentaron en la red social X.