Los bomberos rescatan a una persona atrapada tras un aparatoso accidente en Coín (Málaga)

Imagen del accidente de tráfico en Coín. Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga

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Las claves Generado con IA Una persona ha resultado herida tras un accidente de tráfico ocurrido este lunes en Coín, Málaga. El siniestro, que involucró a dos vehículos en la carretera MA-3400, dejó a uno de los ocupantes atrapado en el interior de su coche. Bomberos de Coín realizaron tareas de excarcelación para liberar a la víctima, que fue atendida por sanitarios y trasladada en ambulancia.

Una persona ha resultado herida en un accidente de tráfico registrado a primera hora de este lunes en Coín, donde fue necesaria la intervención de los bomberos para liberarla del interior del vehículo en el que había quedado atrapada.

El siniestro se ha producido entre las 6.35 y las 8.00 horas en el kilómetro 2 de la carretera MA-3400, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Málaga.

Por causas que no han trascendido, dos vehículos han colisionado de forma frontolateral, quedando uno de sus ocupantes atrapado en el interior del turismo.

Hasta el lugar se ha desplazado una dotación del parque de bomberos de Coín, cuyos efectivos realizaron las labores de excarcelación para poder liberar a la víctima.

Una vez rescatada, la persona herida ha sido atendida por los servicios sanitarios en el lugar del accidente y posteriormente evacuada en ambulancia para recibir asistencia médica.