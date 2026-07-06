Abren diligencias tras la denuncia por falsos positivos de cáncer de colon en Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA La Fiscalía de Málaga ha abierto diligencias preprocesales por posibles falsos positivos en el cribado de cáncer de colon en la provincia. La asociación El Defensor del Paciente denunció la situación y pidió medidas cautelares para repetir pruebas a los pacientes afectados con resultados dudosos. La Consejería de Salud atribuyó los falsos positivos a una incidencia técnica y activó un procedimiento para revisar y repetir las pruebas a los afectados. El número exacto de casos no ha sido comunicado, pero Sanidad asegura que el fallo ya ha sido solventado y se están repitiendo los test.

La Fiscalía de Málaga ha abierto diligencias preprocesales tras la denuncia presentada por la asociación El Defensor del Paciente sobre los falsos positivos en el cribado de cáncer de colon que se produjeron en la provincia de Málaga.



Al tratarse de unas diligencias preliminares, se investiga si el hecho puede ser constitutivo de delito y se realizan todas las actuaciones pertinentes para reunir la información y decidir si se interpone una denuncia o si se archiva el caso, han indicado fuentes judiciales.



El primer paso es verificar si los hechos en sí tienen relevancia penal o no, porque incluso aunque fueran ciertos, pueden no conllevar delito, han añadido las fuentes.



La asociación pidió al Fiscal jefe de Málaga que investigara y abriera diligencias por esos falsos positivos, además de solicitar como medida cautelar que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) cite de forma inmediata a todos los pacientes "con negativo dudoso" para repetir la prueba y colonoscopia si procede.



La Consejería de Salud lo calificó como una "incidencia técnica" y explicó que generó falsos positivos en el cribado de cáncer de colon en Málaga, por lo que se activó un procedimiento de revisión para contactar con las personas afectadas y ofrecerles la repetición de la prueba de sangre oculta en heces.



Aunque no se ha comunicado el número exacto de fallos, que podrían ser varios centenares, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) sí detalló que detectó en Málaga un número de resultados positivos superior al esperado, algo que fue identificado por los profesionales del laboratorio, que iniciaron "de forma inmediata" una revisión del procedimiento.



Sanidad garantizó que el fallo se había solventado y que se estaban repitiendo las pruebas.