El registro en el Ayuntamiento de Frigiliana (Málaga) duró más de 13 horas: "Hemos estado todo el día haciendo fotocopias"

Las claves

Las claves Generado con IA La Guardia Civil realizó un registro de más de trece horas en el Ayuntamiento de Frigiliana (Málaga) por orden judicial, investigando posibles delitos de prevaricación y malversación. Durante el registro, se recopilaron y fotocopiaron numerosos documentos y facturas para su análisis, sin que se produjeran detenciones. El alcalde, Alejandro Herrero, estuvo presente durante toda la actuación, que mantuvo cerrado el consistorio y restringió la entrada y salida de trabajadores y ciudadanos. El PSOE ofreció su colaboración y pidió prudencia, mientras que el PP recordó que lleva más de dos años denunciando posibles irregularidades en la gestión municipal.

La Guardia Civil finalizó anoche, sobre las 22.30 horas y tras más de trece horas, el registro en las dependencias del Ayuntamiento de Frigiliana (Málaga), sin que constaran detenciones, en el marco de una investigación de posibles delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, entre otros. Los registros se produjeron por orden judicial en el consistorio y en otras dependencias del Ayuntamiento, gobernado por el PSOE, según informaron este martes fuentes de la investigación.

El alcalde, Alejandro Herrero, estuvo presente en las actuaciones de la Guardia Civil en el Ayuntamiento desde que los agentes acudieron a su domicilio, sobre las 9.00 horas, hasta que finalizaron. "Hemos estado todo el día haciendo fotocopias y hemos estado recopilando datos, facturas y documentación. Ya la investigación ha terminado y en principio todo bien", expresó el regidor a su salida de las dependencias municipales. Los investigadores recabaron información en diferentes formatos y fotocopiaron numerosos documentos para analizar posteriormente si se había cometido algún delito.

La investigación de este caso la lleva el juzgado de Instrucción número 1 de Torrox, que decretó secretas las actuaciones. El registro se llevó a cabo durante toda la jornada del martes, de forma discreta, ya que los agentes permanecieron en el interior de las dependencias, con apenas presencia en los exteriores, y el consistorio estuvo cerrado, sin entrada ni salida para trabajadores ni otros ciudadanos desde cerca de las diez de la mañana.

Por su parte, el PSOE pidió prudencia, ofreció la máxima colaboración y expresó su respeto a la investigación, de la que, según aseguró, se enteró a través de los medios de comunicación. Por su parte, el PP de Málaga señaló que la formación lleva más de 2 años denunciando posibles irregularidades en la gestión del Ayuntamiento, un tiempo en el que no obtuvo respuesta por parte del Consistorio ni del PSOE.