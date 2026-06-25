Cártama reactiva Finca Chaves: el desarrollo urbanístico pendiente desde hace más de dos décadas prevé 617 viviendas

Finca Chaves se consolida como una de las principales áreas de expansión residencial de Cártama, ofreciendo una tipología de vivienda poco común en el municipio.

La distribución residencial incluye viviendas plurifamiliares, adosadas y unifamiliares aisladas, manteniendo la reserva de zonas verdes y equipamientos públicos.

La nueva delimitación del sector UR-7 adapta el proyecto a cambios recientes, especialmente por el encauzamiento del Arroyo de la Almendrera.

El desarrollo urbanístico de Finca Chaves en Cártama prevé un máximo de 617 viviendas tras más de dos décadas de tramitación.

El histórico desarrollo urbanístico de Finca Chaves, en el municipio de Cártama, da un nuevo paso en una tramitación que se prolonga desde finales del siglo pasado.

La publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) del pasado 19 de junio de las ordenanzas urbanísticas del sector UR-7 pone de actualidad una operación residencial que contempla un máximo de 617 viviendas.

Pese a los pasos ahora dados, la iniciativa sigue pendiente de un largo procedimiento burocrático, como la aprobación definitiva de una innovación urbanística promovida para adaptar el proyecto a la realidad física actual de los terrenos.

El sector UR-7 Finca Chaves fue aprobado definitivamente en enero de 1999, mientras que el proyecto de urbanización recibió luz verde en 2001 y la reparcelación quedó aprobada en 2002.

Sin embargo, el desarrollo no llegó a culminarse completamente. Tras ejecutarse más del 80% de las obras de urbanización, construirse buena parte de las viviendas previstas y realizarse las cesiones de equipamientos y zonas verdes al Ayuntamiento, la crisis inmobiliaria frenó la culminación de la actuación.

La innovación urbanística impulsada por la promotora Prochaves S. L. tiene su origen en varios cambios producidos en el entorno durante los últimos años. El más relevante afecta al encauzamiento del Arroyo de la Almendrera, también conocido como Arroyo Cano o Matolín, cuyo trazado y zona de protección obligan a reajustar parte de los suelos previstos inicialmente para uso residencial.

Según la documentación técnica, la nueva delimitación del sector reduce sensiblemente su superficie respecto a la contemplada en el planeamiento original, al tiempo que adapta la ordenación a las exigencias derivadas de la normativa urbanística y ambiental actualmente vigente.

Los cambios afectan principalmente a parcelas destinadas a viviendas unifamiliares aisladas y adosadas situadas en la zona este del ámbito, próxima al cauce fluvial.

Pese a la reducción de superficie, la innovación mantiene una capacidad máxima de 617 viviendas, resultado de aplicar una densidad de 32 viviendas por hectárea sobre una superficie de 192.751 metros cuadrados.

La distribución residencial prevista incluye:

394 viviendas plurifamiliares.

194 viviendas unifamiliares adosadas.

4 nuevas viviendas adosadas.

24 viviendas unifamiliares aisladas.

1 vivienda vinculada a una parcela residencial rústica.

Asimismo, el sector conserva las reservas de espacios libres y equipamientos previstas en el planeamiento, con más de 21.700 metros cuadrados destinados a zonas verdes y cerca de 20.000 metros cuadrados para equipamientos públicos.

La documentación urbanística destaca que Finca Chaves constituye, junto con otros desarrollos colindantes, una de las principales áreas de expansión residencial del municipio. Además, subraya que el ámbito aporta una tipología de vivienda unifamiliar aislada escasa en otras zonas del núcleo urbano de Cártama.